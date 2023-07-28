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推動氫能源運輸 完善加氫設施

評論 2023/07/28

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發展新能源運輸是全球大勢所趨，當中氫能源車輛的發展一日千里，世界各地紛紛出台氫能發展規劃，去年國家發展和改革委員會與國家能源局發布了《氫能產業發展中長期規劃（2021-2035年）》。廣東、佛山、東莞等城市已經建設氫燃料電池汽車示範應用的城市群，南韓更已經有超過2萬輛氫能車在路面行駛。

反觀本港發展緩慢，全港首輛氫能巴士及首個加氫站預計於今年投入運作，但連相關規管的法例法規都欠奉，因而我今年在議會就「推動氫能源運輸發展」提出口頭質詢，希望政府加快立法步伐，推動氫能源運輸發展，力爭在2050年前達到車輛零排放。

筆者樂見政府「氫裝上路」，回覆質詢時首次清晰列出立法時間表，政府期望在2025年就規管氫燃料應用的模式向立法會提交條例修訂建議，為氫能源車輛的使用訂立法律框架，以及完善相關法規、標準及技術指引。雖然2025年的立法時間表未夠進取，但「遲到好過無到」。

對接跨境物流 政府勿歎慢板

政府要努力追落後，務必在籌備修例的同時，作出超前部署，研究在全港油站或合適地點設置加氫設施，包括把現有加油站轉型至加氫站，或容許同一站加充多種車用燃料的可行性，以完善氫能源運輸的基礎配套設施，加快推動氫能源車輛廣泛在港使用，趕上大灣區其他城市發展氫燃料電池車輛的步伐。

事實上，內地新能源車輛的超前發展，已經為跨境運輸業帶來挑戰。跨境物流業採用電動和氫燃料電池貨車是大勢所趨，加快研究在關口區域提供足夠的充電和加氫設施，支援將來跨境物流業採用電動或氫燃料電池貨車是當務之急，政府不能「歎慢板」，亦無條件等到修例後才規劃加氫設施。

北部都會區是應用氫能源運輸的絕佳試點，筆者多次提醒政府在規劃北都會的基建配套時，要一併規劃加氫設施，為氫能車在港落地、廣泛使用做好基建規劃，亦為未來氫燃料電池商用車的普及化作好準備，切勿步電動車的後塵，當政府雷厲風行推展電動車時，卻因為缺乏規劃足夠的充電設施，商用車輛沒有誘因轉用電動車，而拖慢電動車的普及化，徒然蹉跎歲月。

倡設跨灣區工作小組 拓氫能

推動氫能源產業的發展，需要對接國家及大灣區的產業規劃，香港不能單打獨鬥，亦沒有條件閉門造車。政府要有合作共贏的「灣區思維」，用好「面向國際、背靠祖國」的獨特優勢，以「前舖後廠」的概念與灣區其他城市合作，即由香港負責科研和市場推廣，然後在灣區設置廠房，共同去推進氫能源運輸發展，創造共贏的局面。所以筆者建議港府應主動「落水」，與大灣區內地城市成立跨灣區工作小組，共同研究及開發氫能源運輸產業，並積極參考內地成熟的法律法規，加快本港立法的時間表。

全港首輛氫能巴士預計於今年投入運作，作者認為政府應加快立法步伐，推動氫能源運輸發展。（資料圖片）

撰文 : 陳紹雄 立法會議員

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