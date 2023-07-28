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X.com域名印尼被禁 曾涉色情賭博

行政人員版 2023/07/28

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馬斯克（Elon Musk）日前正式把Twitter的藍鳥經典商標，改為由追隨者所設計的X標誌，也把Twitter.com的網域名稱轉到X.com。外媒報道指，Twitter易名為X的計劃在印尼受阻，

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欄名 : 科技新知

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