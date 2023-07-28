X.com域名印尼被禁 曾涉色情賭博 行政人員版 2023/07/28 分享： 分享： 馬斯克（Elon Musk）日前正式把Twitter的藍鳥經典商標，改為由追隨者所設計的X標誌，也把Twitter.com的網域名稱轉到X.com。外媒報道指，Twitter易名為X的計劃在印尼受阻， ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 迎戰三星新摺機 MIX Fold 3 下月登場 今日 迎戰三星新摺機 MIX Fold 3 下月登場 Android版ChatGPT 下周開放更多地區 2023/07/27 Android版ChatGPT 下周開放更多地區 美研究所夥AWS 製人腦地圖治神經疾病 2023/07/26 美研究所夥AWS 製人腦地圖治神經疾病 Spotify Premium方案 港月費加10元 2023/07/26 Spotify Premium方案 港月費加10元 專用App開發成本高 Vision Pro普及存變數 2023/07/25 專用App開發成本高 Vision Pro普及存變數 商業 科技行業 Twitter 印尼 馬斯克