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迎戰三星新摺機 MIX Fold 3 下月登場

行政人員版 2023/07/28

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摺機戰再次開打，三星剛發布兩款新摺機，引起外界關注。作為摺機廠商巨頭之一的小米，昨宣布新摺機MIX Fold 3將於8月亮相。

小米官方昨公開預告海報，以「徠卡光學全焦四攝」作賣點，並強調在微型化OIS

...

欄名 : 科技新知

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