迎戰三星新摺機 MIX Fold 3 下月登場 行政人員版 2023/07/28 分享： 分享： 摺機戰再次開打，三星剛發布兩款新摺機，引起外界關注。作為摺機廠商巨頭之一的小米，昨宣布新摺機MIX Fold 3將於8月亮相。 小米官方昨公開預告海報，以「徠卡光學全焦四攝」作賣點，並強調在微型化OIS ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 X.com域名印尼被禁 曾涉色情賭博 今日 X.com域名印尼被禁 曾涉色情賭博 Android版ChatGPT 下周開放更多地區 2023/07/27 Android版ChatGPT 下周開放更多地區 美研究所夥AWS 製人腦地圖治神經疾病 2023/07/26 美研究所夥AWS 製人腦地圖治神經疾病 Spotify Premium方案 港月費加10元 2023/07/26 Spotify Premium方案 港月費加10元 專用App開發成本高 Vision Pro普及存變數 2023/07/25 專用App開發成本高 Vision Pro普及存變數 商業 小米 科技行業 智能手機