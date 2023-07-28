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廣告公司應收訂金

行政人員版 04:00 2023/07/28

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廣告業經營的困難，部分是源自廣告公司為自己設立很多關卡和掣肘，接受不合理的待遇和合作模式。其一是願意接受不合理的付款條款，例如為客戶墊付款項。在製作廣告時，明星要收錢才開工，製作公司也要收訂金，偏偏部分廣告公司不要求客戶支付訂金，還會代客戶預付明星和製作公司的訂金。雖然我經常強調要收了訂金才開工，但我發覺我們集團仍有零星個案，願意慷慨地為客戶墊付款項。

我強調要收訂金，是因為現金流對企業很重要。很多公司不是死於沒錢賺，而是死於現金流不足，沒有現金出糧和交租，還是無法經營下去。如果靠銀行融資，隨時連僅有的盈利也給銀行蠶食了。當利率低的時候，資金沒有太多成本，這項負擔還不太重，但在美國連番加息後，資金的成本變得非常高，代客戶付款，輕則少了利息收入，重則付出昂貴的利息支出。而且財雄勢大的跨國企業，竟然要本地中小企代付訂金，實在說不過去。

從營運角度看，工作未開始或未完成之際，廣告公司的議價能力最高。當工作完成後，客戶要拖數，廣告公司也沒有籌碼在手了。

（本欄逢周一、五刊登）

本文轉載自《晴報

撰文 : 曾錦強 廣告企管人

欄名 : 人間有晴

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