  • 29°C
香港時間 : 2023728日 (週五) 04:09
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
報章

要聞
評‧析‧天下
金融
中國
國際
投資理財
地產
港聞
政治
評論
行政人員
工商
副刊
置業家居
投資理財周刊
昔日新聞

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

一連3周「yuu全城瘋狂抓JETSO」 yuu App豪派2億yuu分+enJoy卡會員賺取10倍yuu分

行政人員版 04:00 2023/07/28

分享：

分享：

大型獎賞計劃yuu不時為會員搜羅各式優惠，黛安收到風，即日起至8月17日一連3星期，佢哋會推出「yuu全城瘋狂抓JETSO」活動，為會員準備咗3大優惠，大派相等於價值$100萬嘅2億yuu分！

yuu會員只要喺活動期間更新yuu App，登入「yuu捕獲JETSO咪走雞」遊戲界面捕捉「咪走雞」，每日即可獲得高達100yuu分，成功捉到喺每日指定時段內出現嘅「霸王雞」，更可獲額外yuu分。活動期內每日早上11點，yuu App仲會向會員提供全新限時激抵着數，例如以800yuu分或低於5折嘅積分，即可兌換指定精選產品，包括零食飲品、個人護理產品、小食甜點等。

另外，活動期間以恒生enJoy卡喺特約商戶消費，單一簽帳除咗可獲取高達6倍yuu分；如果登記「恒生信用卡簽帳獎賞」，並喺指定簽帳類別消費滿$3,500，可額外再賺4倍yuu分，即合共賺取高達10倍yuu分，真係好着數呀，大家千祈唔好錯過。

本文轉載自《晴報

撰文 : 黛安 消息特靈八卦公關

欄名 : 八卦名利場

最新專欄文章 更多

八卦名利場 - 東港城「彈遊新加坡」5000呎充氣彈床城堡 設6大專區
今日
東港城「彈遊新加坡」5000呎充氣彈床城堡 設6大專區
八卦名利場 - 18件麥樂雞回歸+4款限定特色醬 麥樂雞40周年主題旗艦店 打卡熱點
今日
18件麥樂雞回歸+4款限定特色醬 麥樂雞40周年主題旗艦店 打卡熱點
八卦名利場 - life@KCC《老「玩」童》 打造4000呎懷舊玩具樂園
今日
life@KCC《老「玩」童》 打造4000呎懷舊玩具樂園
八卦名利場 - 建華24 STORAGE 冀年底增至30個據點
2023/07/27
建華24 STORAGE 冀年底增至30個據點
八卦名利場 - 港鐵商場「綠遊環『寶』盛夏」 聯乘本地環保創作團隊 回收物料升級變寶
2023/07/27
港鐵商場「綠遊環『寶』盛夏」 聯乘本地環保創作團隊 回收物料升級變寶
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？