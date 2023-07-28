一連3周「yuu全城瘋狂抓JETSO」 yuu App豪派2億yuu分+enJoy卡會員賺取10倍yuu分

大型獎賞計劃yuu不時為會員搜羅各式優惠，黛安收到風，即日起至8月17日一連3星期，佢哋會推出「yuu全城瘋狂抓JETSO」活動，為會員準備咗3大優惠，大派相等於價值$100萬嘅2億yuu分！

yuu會員只要喺活動期間更新yuu App，登入「yuu捕獲JETSO咪走雞」遊戲界面捕捉「咪走雞」，每日即可獲得高達100yuu分，成功捉到喺每日指定時段內出現嘅「霸王雞」，更可獲額外yuu分。活動期內每日早上11點，yuu App仲會向會員提供全新限時激抵着數，例如以800yuu分或低於5折嘅積分，即可兌換指定精選產品，包括零食飲品、個人護理產品、小食甜點等。

另外，活動期間以恒生enJoy卡喺特約商戶消費，單一簽帳除咗可獲取高達6倍yuu分；如果登記「恒生信用卡簽帳獎賞」，並喺指定簽帳類別消費滿$3,500，可額外再賺4倍yuu分，即合共賺取高達10倍yuu分，真係好着數呀，大家千祈唔好錯過。

本文轉載自《晴報》