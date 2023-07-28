18件麥樂雞回歸+4款限定特色醬 麥樂雞40周年主題旗艦店 打卡熱點

為咗慶祝麥樂雞推出40周年，黛安打聽到，超可愛嘅Team McNuggets®今日起將為大家帶嚟18件麥樂雞，同埋4款期間限定嘅特色麥樂雞醬，包括全新煙熏芝士醬。即日起選購「$28麥樂雞（6件）超值套餐」，可選4款特色麥樂雞醬嘅其中1款；如果買18件麥樂雞超值套餐，更可一次過歎晒4款特色醬，有多重味覺享受。

同日起麥當勞金鐘海富中心嘅餐廳，會化身期間限定麥樂雞40周年主題旗艦店，大家一定要去同超可愛嘅Team McNuggets®打卡；透過餐廳內嘅自助點餐機，大家仲可以即場創作專屬Avatar，內設唔同配飾以供選擇，畀大家自由打造個人風格；之後更可用專屬Avatar暢遊麥當勞於元宇宙打造嘅「McNuggets®Land」，與其他Avatar分享你嘅Style。首1萬名喺Sandbox平台內嘅「McNuggets®Land」完成一個任務嘅參加者，更可免費獲得「$28麥樂雞（6件）超值套餐配1款麥樂雞醬」乙份，數量有限，先到先得。

本文轉載自《晴報》