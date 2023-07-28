港鐵旗下多個商場聯乘本地環保創作團隊　四大主題綠色裝置　塑造環「寶」盛夏

▲ 港鐵旗下多個商場聯乘本地環保創作團隊，推出「Summer Ecoland綠遊環『寶』盛夏」活動，將回收物料升級變「寶」，推廣環保及自然保育理念。

踏入暑假，市民大眾有哪些既消暑又環保的活動可選擇？港鐵旗下商場，包括德福廣場、青衣城、PopCorn及The LOHAS康城，由即日起至9月3日推出「Summer Ecoland綠遊環『寶』盛夏」活動，聯乘本地環保創作團隊將回收環保物料升級再造出4大主題裝置，推廣環保及自然保育理念。

港鐵公司一直致力推動ESG及可持續發展，旗下商場亦積極推行各項環保節能措施及鼓勵低碳綠色生活。港鐵公司總經理 - 投資物業龍子豪表示，「趁著暑假，港鐵商場除了為大家提供消閒空間外，亦特別推出環保主題活動，加入廢物回收、升級再造元素，一齊將環保及保育訊息帶入社區，讓大眾體驗別具意義的探索大自然旅程，為保護環境出一分力。」

是次活動除了綠色主題裝置外，場內亦設有不同主題的環保及保育資訊、展覽、環保工作坊，以及表演，讓大家以不同角度了解保護環境及大自然。



結合環保與藝術 引入環保節能措施 推廣綠色生活



龍子豪補充，港鐵公司一直推動Art in MTR，今次活動的綠色裝置將環保與藝術完美結合，為顧客帶來新意。 另一方面，港鐵旗下商場亦積極推行各項環保節能措施，例如參與綠領行動的審核認證計劃，減少派發雨傘膠袋，實踐源頭減廢 、廚餘減廢，設立回收箱、入樽機，安裝太陽能發電板等。「我們更設立了零售平台LOUDER，推廣香港初創及原創品牌，當中有不少環保產品，望藉此平台進一步推廣綠色生活。」



回收物料升級變「寶」 推廣環保及保育理念



青衣城：「潛游綠海」 探索綠色海洋世界

由塑膠廢物造成的海洋污染，影響海洋生物的生態發展。環保創作團隊Dreamcubics及&dear運用塑膠打造一個升級夢幻海洋世界。場內矚目的6米長巨鯨由回收塑膠結合3D打印技術製作而成, 再配合不同燈光效果讓大眾感受海洋世界的魅力。

▲ 場內設有海洋保育小資訊，大家可以了解更多保護海洋的知識。

德福廣場：「夢幻森之谷」體驗木材循環再生意義

The Wasted HK利用多達300塊由水務署將軍澳海水化淡廠提供的本地回收木板製成4.5米高的大樹，令人彷如置身奇幻森林。大樹裝置更放有感應器，將手放上即可聽到大自然的脈搏，配合無數小燈泡閃動，療癒身心。想了解更多本港再生木材，一定要參觀場內的環保再生木材主題展覽。

▲ 將棄置廢木升級改造成有意義的環保再生裝置，重新賦予棄木新生命。

PopCorn：「盛夏『膠』遊樂」感受不一樣的環保郊遊樂趣

郊遊是大家熱愛的消閒活動。兩大環保藝術團隊Gaau1 Up Design Studio及&dear，以回收膠袋、口罩、膠樽、車胎等物料製成「膠」野營地，並製作出香港野生動物包括赤麂及豹貓等，又於舊車架改造成的露營車上手繪出香港叢林野生動物的日與夜百態，以藝術創作體驗不一樣的「膠」遊樂趣。

▲ 以不同回收物料打造的郊遊藝術裝置，讓大家體驗不一樣的「膠」遊樂趣。

The LOHAS康城：「大自然探索展」發掘自然生態美

香港郊野公園擁有豐富的生物多樣性。創作團隊EDITECTURE、香港木庫及香港生物多樣性博物館合作, 帶來「大自然探索展」，將回收的膠樽以3D 打印技術升級再造出巨型花卉, 並以廢木製作成蝴蝶藝術裝置，更有逾百款昆蟲標本展覽，讓大眾進一步了解本港大自然中的奧妙。

▲ The LOHAS康城以西貢常見的動植物為靈感，以3D打印技術將回收膠樽打造出3米高的野生桃金娘花，及以棄置樹木創作巨型虎斑蝶，讓公眾了解生態平衡的重要性。

（特約）