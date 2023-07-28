第55屆「傑出銷售專業大獎」特刊

疫後社會復常，各行業的銷售精英皆致力提升專業水平，早著先機。由香港管理專業協會及市場推銷研究社合辦的「傑出銷售專業大獎」，一貫有「銷售界奧斯卡」的美譽。今年適值踏入第55屆，獎項名稱更首度為加入「專業」二字；配合以「承豐‧破浪」為主題，正期望透過表揚表現卓越的銷售同業，鼓勵業界將優良傳統和豐富經驗傳承下去，同時勇於尋求創新突破，力求再創高峰。

香港管理專業協會

主席

彭耀佳博士 GBS JP

我非常高興歡迎大家出席第 55 屆傑出銷售專業大獎頒獎典禮。

欣逢傑出銷售專業大獎成立 55 週年之際，本年度的主題是「承豐破浪」。隨著商業環境的急速變遷，銷售專業人員需要不斷創新並同時借鑒一眾優秀前輩承傳的智慧，為客戶創造價值及服務客戶。

我對本年度得獎者的創新及創意報以祟高的讚賞。每位參賽者都展示堅持不懈的精神，勇敢地突破界限，持續探索新領域的可能性。參賽者不僅在自己的職業生涯提升水準，還為其企業和行業的轉型作出了莫大的貢獻。 我祝賀各位得獎者的同時, 也為所有參賽者的努力和專業精神感到自豪。

在慶祝這個新的里程碑之際，我們非常榮幸向 10 家傑出企業頒發55 週年成就獎。 他們在過去幾十年的卓越表現及成就，毋庸置疑地對銷售行業產生了重大影響。我們十分感激它們在過去55年的積極參與，期待他們繼續為獎項的未來發展作出貢獻！

我謹藉此機會感謝第55屆傑出銷售專業大獎籌委會主席曾梓銘先生、管協市場推銷研究社主席陳浩源先生以及他們的專業團隊，他們的努力不懈讓今年的獎項再次取得完滿的成功。

我要特別感謝眾多的贊助商，他們的慷慨支持，成就我們今天這個獎項活動。當中包括首席贊助機構的保誠保險有限公司；尊貴贊助機構：友邦保險香港有限公司、萬通保險國際有限公司；主要贊助機構：香港中華煤氣有限公司及香港永明金融有限公司；贊助機構 AXA安盛; 拍攝贊助機構快圖美(遠東)有限公司；以及媒體合作夥伴：香港經濟日報、求職廣場有限公司和英文虎報。

我衷心感謝由24 名成員組成的評審團，他們投入的時間和專業，將傑出銷售專業大獎進一步躍升為香港及區內最受歡迎和最享負盛名的銷售專業獎項。

我代表大會特別感謝我們的主禮嘉賓香港特別行政區財經事務及庫務局副局長陳浩濂太平紳士出席參與我們的頒獎典禮，並分享他的真知灼見。

謹祝大家渡過一個愉快的晚上，並期待傑出銷售專業大獎繼續為銷售專業作出貢獻。

香港管理專業協會

總裁

胡志君

香港管理專業協會及市場推銷研究社於1968年共同設立傑出銷售專業大獎，以表揚香港傑出銷售專業人員的非凡成就，同時亦展示銷售專業對企業成功的重要性。

今晚我們聚首一堂，慶祝傑出銷售專業大獎成立55週年。在踏入這個重要里程碑的同時，我們要表揚銷售領域中擁有最卓越表現的銷售人員，他們的表現真正體現了今年活動的主題“承豐破浪”。

本人在此向所有得獎者表示誠摯的謝意及熱烈的祝賀。所有參賽及得獎者都具備勤奮、奉獻及創新的精神，這些都是提升行業水準不可或缺的條件，他們的非凡成就值得我們致以最崇高的敬意。同時，我亦向DSA 55週年成就大獎的所有得獎企業表示衷心的祝賀，感謝它們在過去數十年為銷售專業帶來極高的讚譽和促進行業進步的貢獻。

本人謹代表香港管理專業協會，衷心感謝第55屆傑出銷售專業大獎籌委會主席曾梓銘先生的領導，以及由他帶領的籌委會成員的貢獻；同時亦要感謝市場推銷研究社主席陳浩源先生及其委員會成員的努力和付出，讓這個年度盛事得以成功順利舉行。此外，我要向24位評審團成員致以誠摯的謝意，他們投入的時間和專業成就了這個獎項活動。我亦要鳴謝一眾慷慨贊助商的參與和支持，使本次活動得以順利舉行。

最後我非常感謝財經事務及庫務局副局長陳浩濂太平紳士擔任頒獎典禮的主禮嘉賓，為我們分享他的睿智。

再次祝賀所有得獎者，以及成就獎項活動成功舉行的所有單位，讓我們一同慶祝銷售專業的卓越表現，並為香港創出更美好的未來而一同努力。

市場推銷研究社

主席

陳浩源

我謹代表香港管理專業協會及市場推銷研究社向第55屆傑出銷售專業大獎的所有得獎者致以最熱烈的祝賀。

市場推銷研究社成立於 1966 年，致力於促進卓越的銷售和營銷，而傑出銷售專業大獎是實現這一使命的必要條件。我們很自豪能夠延續這一個傳統，表揚擁有卓越銷售技巧和創新精神的傑出銷售專業人員。 我很高興看到愈來愈多來自不同行業的公司對其銷售人員投身，並通過參與該獎項來認可他們的成就。

今年的傑出銷售專業大獎選出了100多名傑出銷售專業大獎的得獎者，所有傑出銷售專業人士都為自己的職業生涯打造了亮麗的成績，同時成功推動公司和業界走向創新及轉型。

我謹藉此機會衷心感謝傑出銷售專業大獎眾多慷慨的贊助商、評審團的24位成員，以及第55屆傑出銷售專業大獎籌委會主席曾梓銘先生及其出色的團隊。不同組織的合作不僅提升了傑出銷售專業大獎的聲譽和地位，同時展現出我們這座城市的堅韌精神。

我們熱切期待今晚這個難忘的頒獎典禮，特別是我們邀請了香港特別行政區財經事務及庫務局副局長陳浩濂太平紳士作為這次的頒獎禮主禮嘉賓，並為我們帶來精彩及具啟發性的演講，讓活動生色不少。

隨著香港全面復常，銷售將成為香港經濟增長的重要的支柱。憑藉我們今天所見證的協作精神和豐富的傑出人才，我對我們的城市充滿憧憬及信心。

國際市場推銷研究社

主席兼行政總裁

Willis Turner CAE CME CSE

我謹代表國際市場推銷研究社及世界各地的會員，祝賀香港銷市場推銷研究社在第55屆傑出銷售專業大獎頒獎典禮中取得成功。這個計劃對銷售人才的認可將激勵所有人突破障礙，追求創新地滿足客戶的需求。

特別祝賀每位傑出銷售專業大獎和傑出青年銷售專業大獎的得獎者，他們在競爭激烈的市場中展示了高品質及高水平的服務。 這個頒獎典禮旨在表彰他們在追求全球性和專業卓越方面所取得的非凡成就。

贏得這個獎項需要銷售人員具有無私的奉獻精神、專業精神和解決問題的能力。 我們鼓勵這些得獎者利用這一里程碑作為未來取得成功的墊腳石，並突破障礙為行業增添更多優質的銷售服務。

國際市場推銷研究社是一個致力於推動道德營銷、知識共享和持續教育的協會。 我們鼓勵每位獲獎者關注以上提及的各種面向，任出明智的決策，並繼續致力於個人成長。

感謝香港管理專業協會和市場推銷研究社使第55屆傑出銷售專業大獎取得成功。 我們祝願各位能度過一個美好的晚上，一同慶祝各界的成功！

再次祝賀所有得獎者， 您的成就對我們所有人是一種鼓舞、是一種動力。

第55届傑出銷售專業大獎籌委會

主席

曾梓銘

在最近五十年來，傑出銷售專業大獎證明了銷售在推動業界取得成功的重要性。 今年，我非常榮幸擔任第55屆傑出銷售專業大獎籌委會主席。

第 55 屆傑出銷售專業大獎的主題是“承豐破浪”，目標旨在鼓勵大眾尊重銷售行業豐富的歷史和傳統，同時展示創新精神並創造新價值對銷售業界的關鍵性。 我很高興看到這麼多優秀的得獎者展現出這樣的才華，並因其努力和奉獻精神而受到認可。

我謹向所有得獎者的努力表示感謝，並對得獎者表示祝賀！希望大家繼續秉承“承豐破浪”的精神，成為你們引以為傲的指路明燈和榜樣。

每一年的傑出銷售專業大獎都是在各方的支持下得以實現的，今年也不例外。 藉此機會，我謹向眾多贊助商的慷慨支持、向評審團中24位傑出商界領袖孜孜不倦的專業精神、及向所有籌委會成員的無私奉獻表示摯誠的謝意。

在此，我亦要特別向香港賽馬會高級電話投注經理阮家華先生表示敬意，他鼓舞人心的演講技巧將在未來幾年提高獲獎者的門檻。

我衷心感謝香港特別行政區財經事務及庫務局副局長陳浩濂太平紳士，他將以主禮嘉賓出席並為我們帶來富有遠見的演講，為今年的頒獎典禮增光添彩 。

(特約)