富通保險設多元專業培訓 推動團隊再獲嘉許成為傑出銷售精英

保險財策行業著重以人為本，持續吸納優秀人才是企業的成功關鍵。連續6年參與「傑出銷售專業大獎」皆勇奪獎項的富通保險，今年再有5名保險精英在這個年度業界大獎獲得嘉許，展現各人的專業水平皆得到業界認可，也彰顯富通保險在人才培訓上一直與時俱進，推動團隊不斷精益求精，為銷售行業樹立榜樣。

在應屆「傑出銷售專業大獎」中，富通保險共派出5名前綫人生規劃師參賽，皆悉數獲獎。當中包括入選「傑出銷售專業獎組別」的（DSA）財務策劃總監兼分行經許玉芳（Aster）、財務策劃總監許兆榮（Wayne)和吳頴雯（Goretti）、財富策劃顧問陳秀賢（Kelly），以及入選「傑出青年銷售專業獎組別」（OYSA）的財策劃資深顧問吳君怡（Summer），又一次見證公司對專業培訓的重視，在吸引力法則下更能吸引更多具潛質的人才加盟，以至能在這個有銷售界「奧斯卡」之稱的專業舞台上屢獲殊榮。



兼具三「準」優勢 贏得客戶信賴

▲ 許兆榮

入行13年的許兆榮（Wayne)，對有此機會與不同行業的銷售專才互相切磋感到欣喜。他直言，尤其感謝公司、家人及客戶的支持，特別是太太在家中化身評判的角色，陪伴他練習滙報與答問技巧。而公司為培訓人生規劃師而成立的富通金融人才發展中心，賽前更針對各項比賽環節作出重點訓練，讓他可在備戰以至參賽時皆可維持良好的狀態，面對評判期間以最佳表現示人，正是獲得佳績的主要原因。

「置身保險財策行業，要成為傑出的專業銷售精英，個人認為必須具備三個『準』字。」Wayne稱，所指的是與客戶會面前要做足「準」備、藉細心聆聽，「準」確了解客戶的真正需要，以及做人和工作也要有「準」則，保持以客為先的初心和熱情，方能在事業上有所成。正是兼具以上三大元素，助他贏得客戶信任，並將他推介給有意投保或作出各項人生規劃的親友，令其客戶網絡不斷擴大。

做足充分準備 擔當專業角色

▲ 許玉芳

5名參賽者中資歷最深的許玉芳（Aster）認為，保險銷售首重細心聆聽、將心比己和主動關心客戶 。憑藉專業知識及累積經驗，她會仔細分析和了解客戶在財務及健康等各方面的需要，再作出最合適和優越的方案。「機會是留給有準備的人，這次獲公司推薦參賽，在培訓團隊全方位的支援下，令我能做好充分準備迎接比賽，自然可水到渠成。」

Aster分享一位危疾保單客戶，投保數年後不幸確診第四期腸癌，隨後她協助客戶辦理理賠。整個過程令她深切體會到，保險銷售屬專業角色，具有一份使命感，她與客戶一同渡過人生順逆。這次的經歷讓她深深明白到，務必推動自己不懈努力積極奮進，持續提升專業水平，並協助更多人得到周全保障，實踐人生理想。

▲ 吳頴雯

傳承行業經驗 不斷推陳出新於11年前加人富通保險的吳頴雯（Goretti），對今屆大獎以「承豐 ‧ 破浪」為主題感受殊深。她指有關主題很切合保險財策專業的特色，其中「承豐」反映傳承的重要，無論是客戶期望將資產傳承予下一代，抑或經過一代又一代同業的努力，將這個行業過往的優勢及業界翹楚的經驗傳承下去，同樣可發揮舉足輕重的作用。「在傳承以外，面對社會與行業發展不斷轉變，我們亦必須兼具創新思維與勇於突破，令產品與服務得以推陳出新，才可應對新世代的人生規劃所需。」

「作為保險專業的一分子，在緊貼最新市場資訊與不斷吸收多元知識的同時，真誠待客尤其重要，除了將心比己，也要具備同理心和親和力，由此才可深入了解客戶的真正需要，從而為他們帶來全面保障，以至解決各種問題。」Goretti形容自己與客戶如同朋友甚至家人，彼此的連結源於真心真意的關懷，只有付出真誠，對方才會感受得到，並願意向她投下信心的一票。

▲ 陳秀賢

用心了解客戶 為他們創造價值5年前入職這個大家庭的陳秀賢 （Kelly），同樣認同待客如友是在保險專業取得成功的必備要素。她指出，除了財富策劃以外，不少客戶亦會就家庭及個人等各方面的規劃，在彼此傾談期間尋求她的專業建議，這是一份難得的信任，故她一向將客戶視為一世的朋友，用心洞悉對方的真正需要及內心的憂慮，再運用個人的專業知識和經驗與他們逐一分析，以至想方設法作出解決。

「行業瞬息萬變，如網上營銷大行其道。正所謂不進則退，誠如今屆大獎主題，我們在『承豐』，即承繼業界前輩的傳統智慧、經驗及方法之餘，也必須積極尋求突破，跳出傳統框架，開拓新領域。」Kelly表示，未來會繼續秉承富通保險對保險財策專才的宗旨，致力成為客戶的「人生規劃師」，為他們創造更大的價值。

時刻保持初心 專業誠信不可缺

▲ 吳君怡

入職僅一年多的吳君怡（Summer），很高興獲公司提供機會，參與這項在社會各界有高度認受性的銷售界「奧斯卡」，與來自不同行業的優秀人才砥礪互進，更喜出望外的是其專業水平得到同業認可。「我認為要在保險財策行業成為銷售精英，最重要是保持好奇心及好學的精神，推動自己一直與時並進，才可在愈趨激烈的市場競爭中脫穎而出。」

雖然接觸客戶的經驗不多，但Summer深信，專業誠信從來是贏得客戶信任和建立長遠合作關係的關鍵元素，她亦時刻提醒自己務必謹記這份初心，加上公司提供的多元專業培訓，以及資深同事的傾囊相授，令她有信心可突破一切風浪，並克服重重挑戰，與客戶共同迎來豐盛的人生。

▲ 富通保險首席營業總監蘇芷君指出，公司銳意市場上高潛力的專才加盟，並通過多元培訓，助他們成為優秀的「人生規劃師」。

完善配套吸納各界人才 與客戶劃出你我新世界



富通保險將旗下保險財策精英稱為「人生規劃師」， 喜見今年再有精英得獎的富通保險首席營業總監蘇芷君（Dionne）指出，這並非只是一個稱號，而是培訓目標。為此公司特設富通金融人才發展中心，專責提供有系統的多元培訓，讓人生規劃師能助客戶作出最全面的財策規劃，以達成人生各個階段的目標。相信正是建基於這個專業培訓模式，造就團隊屢獲殊榮。

「傑出銷售專業大獎的設計理念良好，匯聚來自不同行業的銷售精英，獲獎對參賽者如同一支強心針，足證其專業實力得到業界認可。他們更可藉此平台觀摩保險同業及其他行業優秀人才的優勢，取長補短。」Dionne稱，每年各參賽代表經過公司悉心安排的賽前培訓與比賽演練，不但有所成長，也會將珍貴經驗帶回公司與團隊分享，彼此共同獲益，促使公司一直支持並鼓勵人生規劃師競逐獎項。



推全新品牌理念 邁向豐盛人生



今屆獎項以「承豐 ‧ 破浪」為主題，Dionne直言，當中反映保險業界要繼續維持專業優秀的表現，推動團隊達致更高的水平，必須在傳承優良傳統的同時，亦勇於創新，正與富通保險的發展理念如出一轍。「公司憑藉集團多元化的業務生態圈，形成強大的後盾，推動人生規劃師逆境自強，為客戶提供最專業的服務。今年更透過推出『劃出你我新世界』的全新品牌理念，與一眾『人生規劃師』攜手為客戶帶來更多元化的人生規劃，實現豐盛人生。」

提到富通保險的致勝關鍵，Dionne認為，雖然市場競爭激烈，對吸納人才帶來不少挑戰，惟公司的配套完善。近年並推出「LEAP & Beyond富通企業家發展計劃」，吸納市場上高潛力的專才，包括業界的精英、準備轉換跑道的各行業專才，以及大專或大學畢業生等，讓他們優先考慮加盟富通保險，藉此計劃踏上企業家的事業軌道。「由此平台成功招募眾多理念一致且兼具企業家精神、領導能力和自強不息的優秀人才，使團隊不斷茁壯成長。」



積極備戰參賽 展現致勝決心



以今年的獲獎精英為例，Dionne特別讚揚他們的時間管理與心理質素強大，適逢接受近3個月的培訓期間，遇上防疫措施解除及內地與香港通關，對業界是期待了3年的事情。富通保險的前綫團隊皆忙於與客戶會面及擬定財策方案，但參賽者未有因而影響備戰狀態，更在兩者之間取得平衡，展現出獲勝的決心，這種樍極奮進的態度令人欣賞。

展望把握疫後新機遇，Dionne表示，隨著整體經濟復甦，富通保險將吸納更多優秀的人才加盟，包括具大灣區背景的人士，以便能更妥善照顧客戶於生、老、病及傳承等不同階段的需要，配合為團隊加強培訓，讓他們可達到公司的目標，與客戶共同劃出你我新世界。



(特約)