傳承「保險助人」優良傳統 培育新一代業界新星

「誠信」是保險業的穩固基礎，而友邦保險（國際）有限公司（下稱AIA）一直以來亦堅守這個原則，致力為客戶提供最完善和優質服務。今年AIA再有9位精英分別獲得「傑出青年銷售專業獎組別」以及「傑出銷售專業獎組別」獎項，友邦香港及澳門首席執行官馮偉昌表示：「獲獎同事時刻堅守着保險助己助人的優良傳統，為客戶提供貼心的服務和完善的保障，這正正是他們致勝的關鍵。」

今年在「傑出銷售專業大獎」中分別是獲頒「傑出青年銷售專業獎組別」獎項的藍焯熙、談曉雪、謝婷婷、陳海俊、胡文俊，以及獲得「傑出銷售專業獎組別」獎項的盧煥玲、孫佳佳、何楚潔、黃耀生。縱然各人年資和背景不同，但同樣秉承着助人助己的優良傳統，以真誠的服務態度，為客戶提供最適切的保障和幫助。

不斷自我增值 為客戶提供適切方案

▲ 盧煥玲

在AIA任職接近12年的盧煥玲，對於獲頒「傑出銷售專業獎組別」獎項表示感到驚喜，亦很感激公司給予的支持和培訓。她坦言，要成為一位傑出銷售員，除了說話技巧外，最重要是真誠。「我明白對每個家庭來說，每一分一毫都很重要。所以我會用心了解客戶的需要，誠懇地為他們提供最適切的服務和方案。所以除溝通技巧外，誠信和信任同樣重要。」

盧煥玲希望將來能夠利用自己的經驗培訓更多業界人才，為更多有需要的客戶解決問題，「近幾年很多人都對生活和健康保障意識加深，所以我希望將保險意識發揚開去，幫助更多的人。」

說話精準到位 憑毅力取勝

▲ 孫佳佳

「我們的工作，無論是跟客戶介紹產品，又或是闡釋都好，某程度上都是一種自我表達的表現，所以語言能力很重要。」加入AIA 3年半的孫佳佳自言，其說話技巧比別人優勝，這亦是讓她脫穎而出的主要原因之一。「我會要求自己說話時精練、準確、到位。在跟別人交流時，要讓對方容易地吸收到他們想知的訊息，又或是我們想他們吸收到甚麼訊息，這個很重要。另外，我喜歡閱讀不同的文章，這習慣同樣對工作有裨益。」

為了開拓不同的市場目標，孫佳佳每天都很努力工作，不會浪費一分一秒，「我最喜歡的座右銘是『追風趕月莫停留，平蕪盡處是春山』，不管環境怎樣改變、自己目前的狀態怎樣也好，都不要放棄、不要停止前進的步伐。因為總有一天，可以得到、看到自己想要的成果。成果可能是大，可能是小，但無論如何，都是一種很好的體驗。」

以心為心 利用專業為客戶解決問題

▲ 何楚潔

疫情時加入AIA的何楚潔，本身也是AIA的長期客戶，而且對投資亦很有興趣。後來透過友邦精英學院（AIA Premier Academy）的行政優才發展計（Executive Development Program）加入AIA 這個大家庭。她認為，要成為傑出的財務策劃顧問，並不是向客戶硬銷最昂貴的產品，而是懂得運用自己的專業，分析客戶所需，從而提供最適切的方案。

「市面上保險產品眾多，如何可以突圍而出，就要靠我們財務策劃顧問的專業知識，最重要是從心出發。我會從客戶角度出發，再結合自己的專業，幫他們分析不同產品的特點，從而推介適切產品予客戶。」現在她仍然堅持着入行時的初心，繼續努力，希望可以成為客戶和朋友值得信賴的人生夥伴，從不同層面上協助他們作出明智選擇。

平常心對抗逆境 積極與客戶聯繫

▲ 黃耀生

心態決定一切！面對嚴峻的疫情，很多人都會被這突如其來的衝擊拖跨，但對於黃耀生來說，心態才是最重要，而這種積極和正面的態度，亦讓他獲得「傑出銷售專業獎組別」獎項。「在疫情期間，要保持一個平和的心態。即使不能與客戶面對面交流，也要積極和客戶在網上保持聯繫，例如給客戶分享一些最新的金融和健康資訊等。同時亦需要與同事保持交流，分享各自解決問題的方法，共同進步，互相鼓勵一起熬過難關。」

對於要成為一位傑出的財務策劃顧問，他認為專業知識和真誠的心同樣重要，「最重要是提高專業知識，運用自己的專業才能，為客戶提供最適切的財務策劃服務和方案。另外，要以真誠和負責任的態度對待客戶，努力幫助解決他們遇到的問題，並針對不同需求的客戶提供不同類型的優質服務。」

將心比心 全方位照顧客戶需要

▲ 藍焯熙

學海無涯，只有不停自我增值，才能在競爭激烈的市場立足和突圍而出，加入資產管理行業3年的藍焯熙，為了給客戶最全面的協助和專業意見，他會持續自我增值，積極報讀各種專業資格，「資產管理行業需要海量專業知識，包括Financial Planning、EstatePlanning、Investment等。因此入行後我不斷進修，考取Certified Private Banker、Chartered Wealth Manager、Certified Financial Planner等牌照， 從而提供專業的意見給客戶， 並以清晰簡明的方式解釋複雜的概念，全方位照顧客戶的需要。我深信只要做到『將心比心』，便能和客戶保持良好關係。所以我的座右銘是『以客為本』，了解客戶的需要和期望，從而提供最適切服務。」

想客人所想 度身訂造適切方案

▲ 談曉雪

在逆境中成長，是推動進步的原動力之一。對於談曉雪而言，縱使經歷了3年疫情，但只要懂得慢慢摸索尋找改變的模式，問題自然會迎刃而解，亦是憑着一份自信心，讓她得到客戶的信賴。「比賽中每個人都各具特質，每個人都很突出，而我自己本身比較自信，所以能給客戶很大的信心。」

經過疫情後，她亦深深體會到，為客人度身訂造一個合適的方案比銷售技巧來得重要。「我們的工作就是向客戶分析不同的保險概念，然後一同計劃將來。如果之前有做得不好之處，就需要再深入了解他們的需要，想客人所想。所以我認為一個出色的財務策劃顧問，應謹記着『度身訂造』這四個字。」

從零開始 樂觀心態贏取客戶信任

▲ 謝婷婷

市場競爭激烈，加上在疫情籠罩下，一時間面對着四方八面的挑戰和困難，很多人都會感到徬徨和氣餒。來自深圳的謝婷婷，既要面對陌生的工作環境，加上零人脈，她笑言自己當時手上有的就只有一份「地獄難度」的劇本。雖然如此，但她卻抱着樂觀心態面對種種挑戰。「最重要的是有抱持『境無好壞，損益在人』的心態，跟上司維持高度信任，互相配合。當找到自己的優勢後，便可以慢慢開發不同在港客戶市場。」

除勇氣和心態外，她認為創造力同樣重要，因為在競爭激烈的環境下，只有創造出過人之處，才能在競賽中脫穎而出。

以耐心和進步換取成果

▲ 陳海俊

無論是銷售員或財務策劃顧問，耐心是成功的關鍵元素之一，只有透過耐心聆聽客戶需要，才能真正為客戶解決疑難。加入AIA 4年多，現為助理分區經理的陳海俊分享了他最難忘的經歷，「有一位朋友，我已跟進了幾年時間，過程中我一直不斷解答他的問題、提供跟進服務，最終在今年年初這位朋友成為了我的客戶。他跟我說，這段期間看到我不斷的進步，對我增強了信心，所以決定選擇了我。」

他又表示，在行業競爭激烈的情況下，作為一個傑出的財務策劃顧問，最重要是專業，這樣才能夠準確地解答客戶的問題和疑惑。對是次獲得「傑出青年銷售專業獎組別」獎項，是他人生中一個重要的經歷，亦感謝公司培訓部門和同事的全力支持，才能讓他得以專心比賽而獲得佳績。

成功沒有標準 只有愈做愈好

▲ 胡文俊

在眾多參賽者當中，胡文俊是年資最短的一個，加入AIA短短9個月便獲頒「傑出青年銷售專業獎組別」獎項。對於今次獲獎，他表示感到意外和驚喜。投身保險行業前，胡文俊曾從事地產業兩年，他坦言，今天的成績有賴於兩年來累積下來的客戶群。他又表示，成功的銷售員除要擁有自己客戶群外，還要與客戶建立信任關係和鞏固客人對自己的良好印象。「跟上司的關係和信任同樣重要，因為我對他百份百信任，願意跟着他的指導一步一步去做，才會有今天的成績。銷售行業有趣的地方是，它沒有一個成功的標準，只會愈做愈好。所謂的愈做愈好，除了成為一個好的財務策劃顧問外，另一方面就是培養出一隊精英團隊，為自己和行業建立良好口碑。」

加快數碼轉型 提升營運效率

友邦香港及澳門首席執行官馮偉昌喜見今年再有9位精英獲獎，足證AIA的財策精英團隊無論在質素和培訓方面都得到銷售業界肯定。

疫情消退，社會復常，保險業又再促勢待發，迎接通關後更多的機遇。同時致於數碼化轉型，以迎合將來的轉變和市場需求。友邦香港及澳門首席執行官馮偉昌表示：「疫情改變了世界經濟格局，亦改變了大眾的生活習慣和消費模式。AIA一直致力發展數碼科技，並運用大數據分析和先進數碼平台，提升營運效率，迅速回應客戶的需求，務求為客戶提供最優質的服務和全面的保障。全面通關也為各行各業帶來新動力，AIA已為服務不同客戶做好更完善的準備，並計劃於今年內招募5,000位財務策劃顧問，為營業團隊注入新動力，積極把握經濟復甦帶來的各種機遇。」

除積極拓展業務外，AIA在培訓業界人才方面同樣不遺餘力，今年再有9位精英獲獎，足證AIA的財務策劃精英團隊無論在質素和培訓方面都獲得肯定。對於今次再獲佳積，馮偉昌表示為團隊感到自豪，也為團隊在面對逆境時靈活變通的適應能力和成就卓越的決心而感動。他認為，「傑出銷售專業大獎」這個比賽可以提升整體保險從業員的質素，同時又可以為參賽者帶來交流和切磋的寶貴機會，對於今次的主題，他表示正好與AIA的理念不謀而合，「凸顯保險業十分重視、並不遺餘力地傳承『保險助人』的傳統價值觀，也擁有無懼挑戰、不斷創新的革新精神，AIA一直貫徹堅守『以客戶為中心』的理念，為客戶提供最優質的服務、多元化的產品和全方位的保障，在瞬息萬變、充滿挑戰的疫後新時代，成為客戶最堅實的人生夥伴，幫助客戶實踐『健康長久好生活』。」



(特約)