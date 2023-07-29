創新多元培訓激發潛能 帶領優秀團隊再創佳績

人才是公司邁向成功的基石，一直以來，FWD富衛保險（下稱富衛）致力於培訓優秀的財策精英，透過多元和創新的培訓方式，幫助財務策劃顧問發掘和發揮自我潛能，於業界發光發亮。來到今年第55屆「傑出銷售專業大獎」，富衛共有5名精英獲獎，繼續以亮眼的佳績為企業爭光。

今年富衛提名了5位財務策劃顧問參加「傑出銷售專業大獎」，分別是獲得「傑出銷售專業獎組別」（DSA）的分組經理羅嘉慧（Kary）、資深分行經理曾慶龍（Andy）、營業經理唐詩敏（Manna） 、分行經理林正宏（Perseus）以及獲頒 「傑出青年銷售專業獎組別」（OYSA）的分行經理張浩欣（Chrissie）。縱然大家年資和背景不同，但大家卻擁有着共同的理念，就是以客為本，從心出發，致力為客戶帶來全新的保險體驗。

細心引導客戶表達需要

▲ 羅嘉慧

加入富衛8 年的羅嘉慧（Kary），在成為財務策劃顧問前是一名化妝品銷售員，她坦言，保險銷售跟一般貨品銷售截然不同，每次跟客戶溝通時，她都會細心聆聽客戶，再耐心引導他們說出真正的需要。「我會用較多時間去問問題，深入了解他們的背景和需要甚麼，再利用自己的專業知識為他們作出最適合的建議。」多年來，Kary已為超過300個家庭客戶服務，亦因為這份細心，不少客戶更加成為她的朋友。

除溝通技巧外，Kary亦很着重知識方面的提升，「保險業每天都在轉變，尤其是香港是一個很大的金融體系，所以更加要吸收市場上四方八面的資訊，具備不同的豐富知識，給予客戶一種專業和可信的感覺。希望能好好利用這些工具幫到客戶，將保險新體驗帶給每個客戶。

堅毅心態助達成目標

▲ 唐詩敏

大學時期已加入財務策劃行列的唐詩敏（Manna），覺得財務策劃的工作既有意義，又可以幫助別人，所以一轉眼便8年。雖然擁有豐富工作經驗，但她表示，今次比賽讓她知道自己還有很多進步空間，更成為推動她學習的動力。「要提升自己的競爭力，最重要是有一顆進修和進步的心態，不斷了解新事物，凡事了解多一些。多看書，從書本中學到不同的知識，這樣才可以擁有豐富的知

識和客戶溝通。」

作為財務策劃顧問，被客戶拒絕可說是「家常便飯」，Manna表示，她亦曾經歷過一個月內被7個客戶拒絕，對此亦曾感到迷失和自我懷疑，幸好憑着堅強的心態，重拾初心，繼續向着目標前進，「那時候有一位較資深的同事教我，要找回當初入行的初心。那時我才發現每一個轉變都是挑戰，每次有困難出現，都會令自己遇強愈強，所以心態一定要夠強。所以我的理念是相信便能看見，只要訂下目標，自然就有不同的方法可以讓你完成。」

要成為客戶心中的Mr. Helpful

▲ 曾慶龍

「未來想繼續在這行業發展和做得更好，就需要接受新的意見和事物。」2016年已加入富衛的曾慶龍（Andy）笑言，今次能夠獲得「傑出銷售專業獎」，全因自己是客戶心中的Mr. Helpful，「我在待人接物方面夠細心，客戶感受到我的細心，自然會增加信任度。尤其不能斤斤計較，只要客戶有需要，即使超越理財和保險範疇，我都會盡力幫他們解決。」

誠信是出色財務策劃顧問的成功關鍵之一，對Andy來說，誠信是他跟客戶建立良好關係的基石。「銷售人員都要將心比心，尤其是我們這個行業，客戶信任我們才會對我們講真話，只有他們說出真正需要，我們才能夠提供最合適的服務和產品。如果欠缺誠信，我們很難立足，誠信不是自己說有就有，而是由客戶給予的肯定。所以服務都要以客戶的利益和需要為首要考慮，才能建立良好的口碑和形象。」

克服挑戰 突破自我

▲ 林正宏

於去年疫情期間才加入富衛的林正宏（Perseus），短短半年已獲得「傑出銷售專業獎」，雖然擁有3 0 年財策經驗，但Perseus坦言，疫情期間，自己也曾因為種種原因而陷入低潮，後來憑着意志，咬緊牙關繼續向着目標努力，才能獲得今天的成就。「我們經常會遇到不少的高低起跌，那種無力感和挑戰真的會令人感到氣餒，這時候我會看書，透過一些成功人物激勵自己，再想方法解決。要有一顆克服困難的心，愈能夠克服困難，就愈能夠提升自己。克服困難的過程可以幫我們成長和突破。」

要成為一位出色的財務策劃顧問，Perseus認為最重要是用心去做，「客戶能分辨出我們只是靠技巧還是真正有內涵，如果不用心去做，在遇到困難時很容易會氣餒甚至放棄。另外就是要建立一個可靠、專業可信的形象。」他更表示，在現今競爭激烈情況下，只有不停增進自己的知識，才能開發更多的客戶群，突圍而出。

不隨波逐流 保持獨特專業性

▲ 張浩欣

張浩欣（Chrissie）是眾人之中年資最淺，獲頒 「傑出青年銷售專業獎」的財務策劃顧問。讀大學時期已加入富衛的她，雖然年紀輕輕，但已給人一種穩重成熟的感覺。「我一直都抱着一個很強的信念，就是我是在幫人，不是在『sell』人。我是給客戶建議，而這些建議可以令他們的生活變得更好。正因為有這份自信心，所以在跟客戶溝通時自然會更有說服力。」

Chrissie表示，為了讓客戶更感受到她的專業，她會不停學習新事物和知識，希望客戶能夠從談吐中感受到她的成熟和熱誠，所以她會比別入做得更多來突顯自己的專業性，「我很迅速回應客戶的查詢，所以近年我的客群亦發展到不同年齡和背景。另外，我會不停留意市場動態，然後運用最新的銷售方法，做到與市場需求接軌，但依然會保持自己的獨特性，因為我的獨特性才是我真正的價值。」

▲ 富衛香港的王君傑和鄧立平一直為培育業界精英而不遺餘力， 今年再次獲 獎，足證二人多年來付出的貢獻獲得業界肯定。互動訓練模式 主張互相學習。

打破傳統框架 鼓勵多角度訓練

為培訓出更多業界尖子，富衛在培訓人才方面一直不遺餘力。對於再有財務策劃顧問獲頒「傑出銷售專業獎組別」和「傑出青年銷售專業獎組別」獎項，富衛香港及澳門首席營銷總監王君傑（Jeff）表示感到興奮，更表示兩個獎項同樣旨在推動業界創新，跟富衛的願景——「創造保險新體驗」不謀而合。

他又指出，「傑出銷售專業大獎」對顧問來說，是難能可貴的機會，「過去多年的磨練就是為了那短短的十多分鐘，如何可以在短短十數分鐘裏把自己最好的一面呈現出來。要精益求精，做到最好，挑戰自己走更遠的路，這種經驗對他們來說是最大的得着。如果有了這種經驗，將來他們就可以激發自己潛能，不斷推動自己做得更好。」

富衛香港的王君傑和鄧立平一直為培育業界精英而不遺餘力， 今年再次獲獎，足證二人多年來付出的貢獻獲得業界肯定。互動訓練模式 主張互相學習「七分質素，三分培訓。」即使有完善的培訓課程，學員本身的質素同樣是致勝關鍵，富衛營銷業務及培訓部主管、助理副總裁鄧立平（Tennant）表示，顧問必需要具備良好的質素，只要有穩固的基礎，便可透過針對性訓練，發掘和提升他們的強項，將潛能發揮出來。

「我們鼓勵顧問作多角度訓練，鼓勵他們自己互相學習。現今的年輕人都充滿創意和靈活性，吸收外界資訊的能力很強，所以在這個前設下，他們絕對有能力從多角度學習。所以我們會提供不同的形式讓他們自己進行小班訓練。另外，我們亦非常提倡跨營業區域訓練和創意訓練，這些都會比傳統的師徒制培訓更立體。」

Tennant指出，透過這種全民皆導師的培訓做法，可以讓不同年齡、資歷的顧問互相學習，「我們打破傳統框架，鼓勵顧問要互相學習，接受不同意見，不會存在着『一言堂』，營業區域間沒有界限，達致更佳學習效果。」

不斷改進培訓內容 為學員做好裝備

被問道對行業前景有何看法，Tennant認為香港、大灣區、中國以至亞洲區的保險市場依然有着很大的發展空間，隨着市場需求愈來愈大，保險從業員的質素亦會變得更重要。「從前購買保險是為了保障、醫療、危疾和儲蓄幾個層面，但今時今日已涵蓋承傳、資產增值等需求。隨着市場需求愈來愈多，客戶對保險從業員的要求也會變得愈來愈高，所以一個高質素的財務策劃顧問很重要，我們的培訓課程內容亦會不停改進，提升顧問的競爭力。」

(特約)