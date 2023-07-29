二手續受壓 或蒸發樓價上半年升幅

【分析】雖然政府於月初放寬樓價$1,500萬至$3,000萬的住宅按揭，但由於息魔仍濃罩，窒礙準買家入市步伐，打擊樓市氣氛，發展商在新盤開價上亦要多花心思，不單止以貼市價推出，更要推出連串低息按揭及優

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