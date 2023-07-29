二手續受壓 或蒸發樓價上半年升幅 置業家居 2023/07/29 分享： 分享： 【分析】雖然政府於月初放寬樓價$1,500萬至$3,000萬的住宅按揭，但由於息魔仍濃罩，窒礙準買家入市步伐，打擊樓市氣氛，發展商在新盤開價上亦要多花心思，不單止以貼市價推出，更要推出連串低息按揭及優 ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 封面故事 相關文章 2大九龍新盤親海駅II BAKER CIRCLE•GREENWICH「低開」增優惠 抗衡加息衝擊 今日 2大九龍新盤親海駅II BAKER CIRCLE•GREENWICH「低開」增優惠 抗衡加息衝擊 直擊親海駅II示範單位 今日 直擊親海駅II示範單位 親海駅全面睇 今日 親海駅全面睇 直擊BAKER CIRCLE‧GREENWICH示範單位 今日 直擊BAKER CIRCLE‧GREENWICH示範單位 九龍區10新盤涉6,671伙 擬下半年登場 今日 九龍區10新盤涉6,671伙 擬下半年登場 你可能感興趣 2大九龍新盤親海駅II BAKER CIRCLE•GREENWICH「低開」增優惠 抗衡加息衝擊 今日 01:00 2大九龍新盤親海駅II BAKER CIRCLE•GREENWICH「低開」增優惠 抗衡加息衝擊 直擊親海駅II示範單位 今日 01:00 直擊親海駅II示範單位 親海駅全面睇 今日 01:00 親海駅全面睇 最新專欄文章 更多 2大九龍新盤親海駅II BAKER CIRCLE•GREENWICH「低開」增優惠 抗衡加息衝擊 今日 2大九龍新盤親海駅II BAKER CIRCLE•GREENWICH「低開」增優惠 抗衡加息衝擊 九龍區10新盤涉6,671伙 擬下半年登場 今日 九龍區10新盤涉6,671伙 擬下半年登場 直擊BAKER CIRCLE‧GREENWICH示範單位 今日 直擊BAKER CIRCLE‧GREENWICH示範單位 親海駅全面睇 今日 親海駅全面睇 直擊親海駅II示範單位 今日 直擊親海駅II示範單位 一手市場 親海駅II 親海駅I BAKER CIRCLE ‧ GREENWICH 二手市場 加息 天璽‧天 天璽‧海 啟德海灣 銀行