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直擊親海駅II示範單位

置業家居 2023/07/29

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示範單位：親海駅II 2A座20樓C室 839平方呎 3房（連套房）及儲物室連廁

親海駅II於周四開放示範單位予傳媒參觀，為連裝修經改動單位，以2A座20樓C室為設計藍本，實用面積447平方呎，屬2房間

...

欄名 : 封面故事

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