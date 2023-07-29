直擊親海駅II示範單位 置業家居 2023/07/29 分享： 分享： 示範單位：親海駅II 2A座20樓C室 839平方呎 3房（連套房）及儲物室連廁 親海駅II於周四開放示範單位予傳媒參觀，為連裝修經改動單位，以2A座20樓C室為設計藍本，實用面積447平方呎，屬2房間 ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 封面故事 相關文章 2大九龍新盤親海駅II BAKER CIRCLE•GREENWICH「低開」增優惠 抗衡加息衝擊 今日 2大九龍新盤親海駅II BAKER CIRCLE•GREENWICH「低開」增優惠 抗衡加息衝擊 二手續受壓 或蒸發樓價上半年升幅 今日 二手續受壓 或蒸發樓價上半年升幅 親海駅全面睇 今日 親海駅全面睇 直擊BAKER CIRCLE‧GREENWICH示範單位 今日 直擊BAKER CIRCLE‧GREENWICH示範單位 九龍區10新盤涉6,671伙 擬下半年登場 今日 九龍區10新盤涉6,671伙 擬下半年登場 你可能感興趣 2大九龍新盤親海駅II BAKER CIRCLE•GREENWICH「低開」增優惠 抗衡加息衝擊 今日 01:00 2大九龍新盤親海駅II BAKER CIRCLE•GREENWICH「低開」增優惠 抗衡加息衝擊 二手續受壓 或蒸發樓價上半年升幅 今日 01:00 二手續受壓 或蒸發樓價上半年升幅 親海駅全面睇 今日 01:00 親海駅全面睇 最新專欄文章 更多 2大九龍新盤親海駅II BAKER CIRCLE•GREENWICH「低開」增優惠 抗衡加息衝擊 今日 2大九龍新盤親海駅II BAKER CIRCLE•GREENWICH「低開」增優惠 抗衡加息衝擊 九龍區10新盤涉6,671伙 擬下半年登場 今日 九龍區10新盤涉6,671伙 擬下半年登場 直擊BAKER CIRCLE‧GREENWICH示範單位 今日 直擊BAKER CIRCLE‧GREENWICH示範單位 親海駅全面睇 今日 親海駅全面睇 二手續受壓 或蒸發樓價上半年升幅 今日 二手續受壓 或蒸發樓價上半年升幅 一手市場 親海駅II 親海駅I BAKER CIRCLE ‧ GREENWICH 二手市場 加息 天璽‧天 天璽‧海 啟德海灣