親海駅全面睇 置業家居 2023/07/29 分享： 分享： 「大本營」商場 商舖食肆齊備 【休閒及娛樂】由項目步行約10分鐘，即可到達同區大型購物商場「大本營」，商場總面積達4.5萬平方米，設有約150間商舖及食肆，可滿足日常生活所需。同時，場內也備有多項娛樂設 ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 封面故事 相關文章 2大九龍新盤親海駅II BAKER CIRCLE•GREENWICH「低開」增優惠 抗衡加息衝擊 今日 2大九龍新盤親海駅II BAKER CIRCLE•GREENWICH「低開」增優惠 抗衡加息衝擊 二手續受壓 或蒸發樓價上半年升幅 今日 二手續受壓 或蒸發樓價上半年升幅 直擊親海駅II示範單位 今日 直擊親海駅II示範單位 直擊BAKER CIRCLE‧GREENWICH示範單位 今日 直擊BAKER CIRCLE‧GREENWICH示範單位 九龍區10新盤涉6,671伙 擬下半年登場 今日 九龍區10新盤涉6,671伙 擬下半年登場 你可能感興趣 2大九龍新盤親海駅II BAKER CIRCLE•GREENWICH「低開」增優惠 抗衡加息衝擊 今日 01:00 2大九龍新盤親海駅II BAKER CIRCLE•GREENWICH「低開」增優惠 抗衡加息衝擊 二手續受壓 或蒸發樓價上半年升幅 今日 01:00 二手續受壓 或蒸發樓價上半年升幅 直擊親海駅II示範單位 今日 01:00 直擊親海駅II示範單位 最新專欄文章 更多 2大九龍新盤親海駅II BAKER CIRCLE•GREENWICH「低開」增優惠 抗衡加息衝擊 今日 2大九龍新盤親海駅II BAKER CIRCLE•GREENWICH「低開」增優惠 抗衡加息衝擊 九龍區10新盤涉6,671伙 擬下半年登場 今日 九龍區10新盤涉6,671伙 擬下半年登場 直擊BAKER CIRCLE‧GREENWICH示範單位 今日 直擊BAKER CIRCLE‧GREENWICH示範單位 直擊親海駅II示範單位 今日 直擊親海駅II示範單位 二手續受壓 或蒸發樓價上半年升幅 今日 二手續受壓 或蒸發樓價上半年升幅 一手市場 親海駅II 親海駅I BAKER CIRCLE ‧ GREENWICH 二手市場 加息 天璽‧天 天璽‧海 啟德海灣