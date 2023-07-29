「大本營」商場 商舖食肆齊備

【休閒及娛樂】由項目步行約10分鐘，即可到達同區大型購物商場「大本營」，商場總面積達4.5萬平方米，設有約150間商舖及食肆，可滿足日常生活所需。同時，場內也備有多項娛樂設

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