2大九龍新盤親海駅II BAKER CIRCLE•GREENWICH「低開」增優惠 抗衡加息衝擊

美國聯儲局一如預期加息，本港大型銀行亦作跟隨，令新造按揭息率升至15年以來新高，但發展商未有減慢推盤步伐，兩大九龍市區新盤先後出擊。其中，油塘親海駅II將於下周開價，更會推出「呼吸Plan」，抗衡息口

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