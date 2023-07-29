2大九龍新盤親海駅II BAKER CIRCLE•GREENWICH「低開」增優惠 抗衡加息衝擊 置業家居 2023/07/29 分享： 分享： 美國聯儲局一如預期加息，本港大型銀行亦作跟隨，令新造按揭息率升至15年以來新高，但發展商未有減慢推盤步伐，兩大九龍市區新盤先後出擊。其中，油塘親海駅II將於下周開價，更會推出「呼吸Plan」，抗衡息口 ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 封面故事 相關文章 二手續受壓 或蒸發樓價上半年升幅 今日 二手續受壓 或蒸發樓價上半年升幅 直擊親海駅II示範單位 今日 直擊親海駅II示範單位 親海駅全面睇 今日 親海駅全面睇 直擊BAKER CIRCLE‧GREENWICH示範單位 今日 直擊BAKER CIRCLE‧GREENWICH示範單位 九龍區10新盤涉6,671伙 擬下半年登場 今日 九龍區10新盤涉6,671伙 擬下半年登場 你可能感興趣 二手續受壓 或蒸發樓價上半年升幅 今日 01:00 二手續受壓 或蒸發樓價上半年升幅 直擊親海駅II示範單位 今日 01:00 直擊親海駅II示範單位 親海駅全面睇 今日 01:00 親海駅全面睇 最新專欄文章 更多 九龍區10新盤涉6,671伙 擬下半年登場 今日 九龍區10新盤涉6,671伙 擬下半年登場 直擊BAKER CIRCLE‧GREENWICH示範單位 今日 直擊BAKER CIRCLE‧GREENWICH示範單位 親海駅全面睇 今日 親海駅全面睇 直擊親海駅II示範單位 今日 直擊親海駅II示範單位 二手續受壓 或蒸發樓價上半年升幅 今日 二手續受壓 或蒸發樓價上半年升幅 一手市場 親海駅II 親海駅I BAKER CIRCLE ‧ GREENWICH 二手市場 加息 天璽‧天 天璽‧海 啟德海灣 銀行