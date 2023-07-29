加息雪上加霜 二手再受壓無起色

美聯儲於周四（27日）凌晨宣布加息0.25厘，本港大型銀行亦即時加息8分之1厘（0.125厘），令最優惠利率增至5.875厘，創15年以來新高，面對高息環境，買家入市步伐轉趨審慎，令二手睇樓量驟減一成

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