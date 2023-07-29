加息雪上加霜 二手再受壓無起色 置業家居 2023/07/29 分享： 分享： 美聯儲於周四（27日）凌晨宣布加息0.25厘，本港大型銀行亦即時加息8分之1厘（0.125厘），令最優惠利率增至5.875厘，創15年以來新高，面對高息環境，買家入市步伐轉趨審慎，令二手睇樓量驟減一成 ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 樓市熱話 相關文章 樓市陰霾籠罩 蝕讓持續趨增 今日 樓市陰霾籠罩 蝕讓持續趨增 你可能感興趣 樓市陰霾籠罩 蝕讓持續趨增 今日 01:00 樓市陰霾籠罩 蝕讓持續趨增 最新專欄文章 更多 樓市陰霾籠罩 蝕讓持續趨增 今日 樓市陰霾籠罩 蝕讓持續趨增 星凱‧堤岸望內園景 2023/07/22 星凱‧堤岸望內園景 星凱‧堤岸玻璃崩花情況嚴重 浴室多空心磚【獲80分】 2023/07/22 星凱‧堤岸玻璃崩花情況嚴重 浴室多空心磚【獲80分】 星凱‧堤岸露台趟門難開關 當心被困外面【獲82分】 2023/07/22 星凱‧堤岸露台趟門難開關 當心被困外面【獲82分】 火炭星凱‧堤岸近港鐵站受歡迎 開放式月租$1.4萬起 2023/07/22 火炭星凱‧堤岸近港鐵站受歡迎 開放式月租$1.4萬起 加息 二手市場 緻藍天 美孚新邨 銀行 海之戀