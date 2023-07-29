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轉按甩發展商按揭、甩按保好時機

置業家居 2023/07/29

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金管局在今年7月7日公布放寬按揭，早於6月份政府表示考慮為自住用家放寬按揭成數，筆者亦建議回復辣招前沿用已久的7成按揭上限，令上車或換樓用家可選擇以3成首期免按保零保費置業，並收窄按保與非按保的成數差距。是次政府落實放寬按揭措施，比起所指的「微調」更有驚喜，除了提高銀行按揭成數至高達7成，並擴大按保樓價適用範圍至$3,000萬，減免或減低按揭保費、上調非住宅按揭成數至高達6成、上調以資產水平申請按揭的成數至高達5成，以及放寬非來自香港收入的供款要求等，惠及層面除了包括上車及換樓人士、非住宅置業人士、海外收入置業人士等，有關鬆綁修訂亦即時造就多方面的轉按誘因，令不少供樓人士受惠。由於按揭成數及按保成數同步上調，不論轉按或轉按兼套現、甩按保、轉走發展商按揭/財務按揭，亦較以往容易，轉按並可同步賺銀行回贈。

新盤買家第3年轉按免捱貴息

發展商為新盤買家提供的高成數按揭一般設有分段息率，較常見是首兩年或三年提供低息蜜月期，第三年或第四年起之息率則跳升至P-1%至P+1%，即現約為5厘至7厘，故此採用發展商按揭的新盤買家一般在兩三年低息期後有轉按需求，以避免捱貴息。發展商一按以8成按揭佔多，以往用家若轉按至銀行僅獲5成至6成按揭，加上近數年樓價持續牛皮未有明顯升幅，用家需補回較多首期差額，難度較大。現時銀行按揭成數已提高至高達7成，以現值$1,300萬單位為例，用家若要轉走發展商8成按揭，放寬後轉按至銀行所需補回首期差額以帳面計由樓價3成降至1成，又或實質首期差額由樓價約25%降至約5%（假設在兩年多時間已歸還部分本金及樓價在相若水平），用家較易應付。

由於按保適用樓價上限同步提高，8成按保樓價上限提高至$1,500萬及7成按保樓價提高至$3,000萬，用家亦較易透過按保轉走發展商按揭，當中甚至已無需補回首期差額，再者，是次放寬按揭亦同時調低按揭保險費，可鼓勵潛在需求的用家使用按保。留意一點，不少新盤為建期買家提供高成數備用按揭，建期買家若想使用最新放寬之銀行按揭或按保上會，以取代發展商高成數按揭，恐怕未必可行，因為是次放寬措施僅適用於今年7月7日或之後簽訂之合約，故此早前已簽合約的個案只可按舊制申請按揭。

新造按揭罰息期內轉按不划算

除了上述，在放寬按揭後，按保用家對於轉按「甩按保」的查詢亦明顯增多，為甚麼呢？原因是，按保用家若然選擇在3年內退用按保，可獲按保公司退回部分保費支出，首年可退保費40%，次年退25%，第3年退15%，以業主兩年前透過8成按保購入$1,000萬單位為例，現時按揭餘額約$772萬，以往若要轉按「甩按保」只可申請5成銀行按揭，由8成轉至5成意味需補回甚大差額，導致轉按意慾不大。現時上述用家可由8成按保轉至7成銀行按揭，加上兩年間已清還部分本金，若然物業估值保持不變，用家轉按「甩按保」所需補回之首期差額由$272萬降至$72萬，並可獲第3年內退回保費15%約$2.2萬以及轉按銀行提供現金回贈高達貸款額2.8%或以上約近$20萬，這麼看來，轉按的誘因便大大增加了。

當然，大家都知道現時樓價較兩年前下跌，轉按時可造按揭金額便有可能減少，建議用家可先找銀行進行物業估值。基於銀行可造按揭成數已提高至高達7成，即使樓價已有所下跌，可造轉按金額仍有較大機會多於放寬前。上述例子之單位現時估值為$950萬，轉按需補回之首期差額仍由$272萬降至$107萬。但留意，退保費申請只限使用按保之3年內提出，並只限於當時已一次過付清保費的用家申請（大部分按保用家均採用一次付清方式支付保費，因為可同步加借保費在按揭額並獲保費折扣），而由於近年新造按揭的罰息期多為兩年，在罰息期內轉按涉及罰息支出並不划算，故此較多按保用家選擇在第3年申請轉按「甩按保」，便可獲退回部分保費及不用罰息之餘，兼賺得銀行可觀回贈。（寬按揭系列(1)）

撰文 : 王美鳳 中原按揭經紀有限公司董事總經理

欄名 : 樓市講場

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