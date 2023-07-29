倫敦Wembley Park Gardens 1房$391.2萬入場 最高享6厘租金回報

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置業家居 2023/07/29

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英國倫敦生活及教育配套俱佳，吸引不少港人前赴升學或移居。是次介紹位處Zone 4的Wembley Park Gardens，比鄰Wembley Park Station，且備有完善生活配套，1房戶目前

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欄名 : 海外置業

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