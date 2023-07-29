倫敦Wembley Park Gardens 1房$391.2萬入場 最高享6厘租金回報 置業家居 2023/07/29 分享： 分享： 英國倫敦生活及教育配套俱佳，吸引不少港人前赴升學或移居。是次介紹位處Zone 4的Wembley Park Gardens，比鄰Wembley Park Station，且備有完善生活配套，1房戶目前 ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 海外置業 最新專欄文章 更多 吉隆坡Eaton Residences 1房$207萬起 鄰近使館區 租賃潛力佳 2023/07/22 吉隆坡Eaton Residences 1房$207萬起 鄰近使館區 租賃潛力佳 倫敦Hayes Village半小時到市中心 1房$362.5萬入場 2023/07/15 倫敦Hayes Village半小時到市中心 1房$362.5萬入場 悉尼Downtown鄰近多優質學校 開放式$292.5萬入場 2023/07/08 悉尼Downtown鄰近多優質學校 開放式$292.5萬入場 墨爾本Flagstaff Hill比鄰CBD 已屆現樓 首2年享5厘租金保障 2023/07/01 墨爾本Flagstaff Hill比鄰CBD 已屆現樓 首2年享5厘租金保障 倫敦Chelsea Barracks—2 Mulberry Square連泳池聯排別墅 家中享高級水療體驗 2023/06/24 倫敦Chelsea Barracks—2 Mulberry Square連泳池聯排別墅 家中享高級水療體驗 英國 倫敦 海外物業 英鎊