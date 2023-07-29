常用工具概覽 置業家居 2023/07/29 分享： 分享： 1.帆布：以帆布遮掩放於露台、平台或天台的洗衣機、花架及其他雜物，可避免沾濕入水。當然，應提防帆布被強風撕破整幅吹走。 2.木板：以臨海單位而言，風力一般較強。如果單位同時附設露台，建議在玻璃趟門背面以 ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 家居頭條 相關文章 實測家居「打針工程」防漏水 今日 實測家居「打針工程」防漏水 你可能感興趣 實測家居「打針工程」防漏水 今日 01:00 實測家居「打針工程」防漏水 最新專欄文章 更多 實測家居「打針工程」防漏水 今日 實測家居「打針工程」防漏水 升級再造 永續創作理念 2023/07/22 升級再造 永續創作理念 法國Ostrea 回收貝殼【推介五】 2023/07/22 法國Ostrea 回收貝殼【推介五】 法國RePulp 回收橙皮【推介四】 2023/07/22 法國RePulp 回收橙皮【推介四】 法國Blandine 回收擋風玻璃【推介三】 2023/07/22 法國Blandine 回收擋風玻璃【推介三】 裝修設計 家居 颱風 極端天氣 詹濟南