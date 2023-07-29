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置業家居 2023/07/29

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1.帆布：以帆布遮掩放於露台、平台或天台的洗衣機、花架及其他雜物，可避免沾濕入水。當然，應提防帆布被強風撕破整幅吹走。

2.木板：以臨海單位而言，風力一般較強。如果單位同時附設露台，建議在玻璃趟門背面以

...

欄名 : 家居頭條

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