實測家居「打針工程」防漏水 置業家居 2023/07/29 分享： 分享： 在極端天氣及超強颱風威脅下，連場大雨後常出現窗邊滲水。當中，常被忽略的滲水源頭，是鋁窗膠邊老化令雨水從虛位滲入，波及牆身及地板，導致牆紙剝落發黑、油漆牆發脹爆裂甚至地板脹起。颱風季節下，家居防水工程不 ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 家居頭條 相關文章 常用工具概覽 今日 常用工具概覽 你可能感興趣 常用工具概覽 今日 01:00 常用工具概覽 最新專欄文章 更多 常用工具概覽 今日 常用工具概覽 升級再造 永續創作理念 2023/07/22 升級再造 永續創作理念 法國Ostrea 回收貝殼【推介五】 2023/07/22 法國Ostrea 回收貝殼【推介五】 法國RePulp 回收橙皮【推介四】 2023/07/22 法國RePulp 回收橙皮【推介四】 法國Blandine 回收擋風玻璃【推介三】 2023/07/22 法國Blandine 回收擋風玻璃【推介三】 裝修設計 家居 颱風 極端天氣 詹濟南 天氣