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實測家居「打針工程」防漏水

置業家居 2023/07/29

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在極端天氣及超強颱風威脅下，連場大雨後常出現窗邊滲水。當中，常被忽略的滲水源頭，是鋁窗膠邊老化令雨水從虛位滲入，波及牆身及地板，導致牆紙剝落發黑、油漆牆發脹爆裂甚至地板脹起。颱風季節下，家居防水工程不

...

欄名 : 家居頭條

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