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酒店推暑期自助餐割價優惠 最平可享6折

副刊版 2023/07/29

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學生開始放暑假了，一家大細到酒店吃一頓豐富自助餐是指定動作，有酒店推出暑假自助餐優惠，大家不妨一試。

香港維港凱悅尚萃酒店 7月享6折

由即日至8月31日，香港維港凱悅尚萃酒店The Farmhouse咖

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欄名 : 新鮮熱辣

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