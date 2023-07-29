酒店推暑期自助餐割價優惠 最平可享6折 副刊版 2023/07/29 分享： 分享： 學生開始放暑假了，一家大細到酒店吃一頓豐富自助餐是指定動作，有酒店推出暑假自助餐優惠，大家不妨一試。 香港維港凱悅尚萃酒店 7月享6折 由即日至8月31日，香港維港凱悅尚萃酒店The Farmhouse咖 ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 新鮮熱辣 最新專欄文章 更多 北海道No.1湯咖喱專門店攻港 必吃香港限定龍蝦海鮮盛湯咖喱 2023/07/15 北海道No.1湯咖喱專門店攻港 必吃香港限定龍蝦海鮮盛湯咖喱 沙田麗豪酒店推出 繽FUN樂夏日親子住宿之旅 2023/07/15 沙田麗豪酒店推出 繽FUN樂夏日親子住宿之旅 帝京酒店推出夏日自助晚餐 雲集中西日經典美饌 2023/07/10 帝京酒店推出夏日自助晚餐 雲集中西日經典美饌 香港維港凱悅尚萃酒店 夏日下午茶套餐連3小時泳池通行證 2023/07/05 香港維港凱悅尚萃酒店 夏日下午茶套餐連3小時泳池通行證 牛角Buffet換新餐牌 任食日本國產牛 $1競投原價$488燒肉放題 2023/07/05 牛角Buffet換新餐牌 任食日本國產牛 $1競投原價$488燒肉放題 美食 菜式 魚 蛋 甜品 海鮮 咖啡 蛋糕 蝦 麵包