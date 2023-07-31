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跨境臥底記者

副刊版 2023/07/31

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河南都市頻道派四位臥底記者，到緬北的電話詐騙集團基地，讓記者得到一手資料，並成功救出幾位被關在那裏的打工人，出來的報道《緬北歸來》和《邊境蛇影》相當震撼，也反映現在調查新聞可去到有幾盡，甚至是以我們媒體操作標準而言，是極度危險了，因為根本連記者的自身安危也極難保障，可謂搏命。

他們共派出四個記者，年紀都輕，還包括十九歲的女性，去到跨境臥底，所處地方三不管，不要說中國，就算緬甸政府也未必管得到，確實非常犯險。因為依報道看來，那套集團的禁錮手段，一不小心，隨時就會長期落入成為「人質」的一員，去採訪新聞變成逃不出來的階下囚，代價太大。

那調查出來的報道確是有分量，甚至有畫面，理清整條騙人去打工實質為禁錮作奴隸的產業鏈。記者歸納兩大原因，為甚麼去的人仍源源不絕，首先當然被高薪吸引，宣傳上都說低門檻、高收入，在此高失業率大環境，年輕人想着去外邊打短期工賺快錢大有人在。不過，第二個原因才最嚇人，就是有一半其實是被親友家屬騙去的，因為這個產業分兩大部分，一個是正式在基地從事電腦及電訊騙局，通過手機欺騙其他受害者的錢財。另一工種，就是幫手找來更多其他「人質」，一來補充勞動力，二來也可博取贖金。你如果已被囚在當地，不想被過度虐待，就只能騙更多人來。

以過往例子而言，想要離開返回中國，被禁錮的人往往要付由六萬至四十幾萬元人民幣不等的贖金。今次記者得以脫身，不用付贖金，說是因為後勤媒體平台，願意在網上刪掉其報道視頻，才換來記者獲釋，但也真的是太險了。

撰文 : 李照興

欄名 : 中國新呢

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