Mon：「天氣濕熱，看完早場電影，想來碗越式燒牛肉撈檬！是減肥之選嗎？」

Kat：「肯定比上次吃的韓式炸雞健康！聽說街尾那間餐廳是越南人開的，已有多年歷史，最近新增了蒸粉包這菜式，必定要試。」

我：「越南餐廳的燒牛肉和燒雞，很多時並非真正乾燒，其實是經油炸的，減磅期間，若轉成雞絲扎肉或熟牛肉撈檬，熱量低得多！而蒸粉包雖是蒸的，但中間的餡料卻是用油炒過，同屬高卡食物，減脂期間可轉為蝦、雞肉或扎肉米紙卷較佳。」

Mon：「原來如此！只看菜式名，差點被它騙了！那麼飲品呢？龍眼冰該沒椰汁冰般高脂，該較好吧？」

我：「雖用水果製造算是較天然，但一杯約四百毫升的龍眼冰，已有四十克糖，相等於兩碗飯的熱量。但若轉成新鮮椰青水，約二百毫升的卡路里，大約等於一個小蘋果，既低卡，又高鉀質助去水腫降血壓。想更低卡的話，零卡的青檸梳打同樣清爽提神！」

Kat：「我則感覺自己需要一杯越南咖啡提神！」

我：「越南咖啡是用滴漏方法，濾出黑咖啡於注了煉奶的杯底，或配上煉奶。沒有了奶精和淡奶那些會增加壞膽固醇的高飽和脂肪和反式脂肪，煉奶非常低脂肪，但較高糖，最好不要不完全攪拌杯底的煉奶，卡路里可大減，這樣便可享受到微甜香滑的越南咖啡了。」