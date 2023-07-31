  • 27°C
香港時間 : 2023731日 (週一) 01:35
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
報章

要聞
評‧析‧天下
金融
中國
國際
投資理財
地產
港聞
政治
評論
行政人員
工商
副刊
置業家居
投資理財周刊
昔日新聞

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

越式減肥餐

副刊版 2023/07/31

分享：

分享：

Mon：「天氣濕熱，看完早場電影，想來碗越式燒牛肉撈檬！是減肥之選嗎？」

Kat：「肯定比上次吃的韓式炸雞健康！聽說街尾那間餐廳是越南人開的，已有多年歷史，最近新增了蒸粉包這菜式，必定要試。」

我：「越南餐廳的燒牛肉和燒雞，很多時並非真正乾燒，其實是經油炸的，減磅期間，若轉成雞絲扎肉或熟牛肉撈檬，熱量低得多！而蒸粉包雖是蒸的，但中間的餡料卻是用油炒過，同屬高卡食物，減脂期間可轉為蝦、雞肉或扎肉米紙卷較佳。」

Mon：「原來如此！只看菜式名，差點被它騙了！那麼飲品呢？龍眼冰該沒椰汁冰般高脂，該較好吧？」

我：「雖用水果製造算是較天然，但一杯約四百毫升的龍眼冰，已有四十克糖，相等於兩碗飯的熱量。但若轉成新鮮椰青水，約二百毫升的卡路里，大約等於一個小蘋果，既低卡，又高鉀質助去水腫降血壓。想更低卡的話，零卡的青檸梳打同樣清爽提神！」

Kat：「我則感覺自己需要一杯越南咖啡提神！」

我：「越南咖啡是用滴漏方法，濾出黑咖啡於注了煉奶的杯底，或配上煉奶。沒有了奶精和淡奶那些會增加壞膽固醇的高飽和脂肪和反式脂肪，煉奶非常低脂肪，但較高糖，最好不要不完全攪拌杯底的煉奶，卡路里可大減，這樣便可享受到微甜香滑的越南咖啡了。」

撰文 : 黃雅婷

欄名 : 營營樂樂

最新專欄文章 更多

代糖致癌？
2023/07/25
代糖致癌？
如何改善便秘和腹脹
2023/07/24
如何改善便秘和腹脹
被忽略了的蠔肉
2023/07/18
被忽略了的蠔肉
內臟是萬惡之源？
2023/07/17
內臟是萬惡之源？
北上遊玩勁增磅
2023/07/11
北上遊玩勁增磅
減肥 美食 膽固醇 水腫 反式脂肪 天氣

上一篇文章

你肯定？

下一篇文章

簡易護腎功
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？