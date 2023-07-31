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一小步的重要性

副刊版 2023/07/31

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假期飯聚，好幾位資深傳媒人不約而同說道：「影片無字幕好趕客！」「齋看着講者演講，個腦非常勞累，久而久之，觀看意慾會減低。」「最後這一步不做，等於觀音頭掃把腳，不能忽視這一小步。」「現代人習慣在地鐵或咖啡店看片，有時環境需要，會用耳機或靜音只看字幕。因此，影片無字幕，等於自動篩走這類觀眾，將流量和覆蓋率（reach）減至最少，屬自殺式趕客行為！」資深傳媒朋友們，一講到出街的影片，七嘴八舌，上至論理、下至有無字幕，非常着意，這就是專業。提起字幕，大家有否留意一個有趣現象？即使影片語言是母語，我們也會不期然地看字幕。有字幕時，不覺它存在的好處，但若果無，就會非常察覺到它的不存在。

二○一○年，《Media Psychology》發表了一個研究，有字幕的畫面能令實驗參與者更投入，因只需專注在消化視覺的信息（Image processing），但無字幕的話，實驗參與者需要：一、專注聆聽（audio processing）；二、同時間視覺又有信息的刺激（image processing）；三、將所聽聲音在腦內轉化成文字去解讀（text processing），腦筋多了幾重工夫，非常勞累。人的天性，要花更多氣力去做一件事，趣味和意慾自然降低。故有字幕的那組實驗參與者，之後顯示對剛剛看完的影片，無論理解力（comprehension）和記憶力（retention）都比沒字幕那組高。亦有參與者表示，他們觀看有字幕的影片，無論趣味性和投入度，都比無字幕的高得多。

經常訓練學生，功課涉及拍片的，影片無字幕不要交過來，否則一律當「incomplete task」（未完成作品）處理，皆因這一小步，有做和沒做，可決定客戶採用你否、你所營銷的有何效果、影片流量和覆蓋率可去到幾遠。做公關的，我們更深明一個道理：要方便受眾，這包括mental convenience（精神上的方便）。字幕就是一種精神上的方便，愈方便受眾，繼而留低或回頭的機率愈大。

撰文 : 利嘉敏

欄名 : 攻關女子

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