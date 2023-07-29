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政策傳導需時 中企債違約風險未除

評論 2023/07/29

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在全球債券市場需要繼續面臨高企的利率時，中國企業難得擁有較低的融資成本。問題在於企業對利率的敏感度正在下降。從貸款到政府債券，社會融資總額增速從2023年5月同比的9.5%，下降至6月的9%，反映出中國投資情緒疲軟。

人幣債融資成本低 惟需求弱

信貸需求和收入都呈現下降趨勢，企業對未來前景抱持着謹慎的態度。在本份報告中，我們對中國在岸和離岸債券市場進行了全面分析，為未來增長和信貸風險提供一些啟示和參考。

由於中國和全球的貨幣政策變化並不同步，中國企業在岸和離岸融資成本差距擴大，人民幣債券更佔優勢。2023年3至6月，中國企業在岸債券收益率從3.33%下降至3.11%，而離岸融資成本從6.74%攀升至7.16%，人民幣融資對於發行人來說更具吸引力。點心債和熊貓債的增長也反映了這一點。不過，大部分發行仍來自准政府和金融機構，一部分來自地方政府金融平台（LGFV）。企業融資需求持續低迷，尤其是民營企業。

信用風險方面，有償還壓力的債券（包括違約、技術性違約、寬限期內償付和展期）增長已經趨於平緩。從過去12個月數據來看，2023年6月在岸市場有償還壓力的債券比例從2022年的0.64%下降到0.49%。離岸市場的比例從2022年的5.1%下降到2023年6月的4.4%（見圖），由於開發商佔離岸市場較大份額，所以這個比例依然很高。即使違約率有所改善，但市場仍然不應該放鬆警惕，房地產和地方政府融資平台的風險可能導致新一波違約重新出現。

由於建設活動低迷，2023年1月，基礎設施企業的在岸債券收益率已經超過房地產開發商，這表明由於信用風險兩極分化，市場正在定價更高的風險溢價。高頻資料顯示，房屋銷售現恢復到2019至2021年（監管變化前）平均水平的40%，低於2023年第一季度的75%。銷售低迷導致7月更多民營開發商出現債券違約，例如建業地產、領地控股等公司。國企為最大股東的遠洋集團還款也出現延遲。

債市反映經濟信心 民企投資疲

未來，即使貨幣政策寬鬆、利率繼續下調，但由於經濟活動疲軟，增長放緩，債券融資需求和市場信心可能也會相對低迷。表面上看，還款壓力有所改善，但從行業角度的分析表明，隨着房地產和地方政府融資平台信用繼續兩極分化，即使7月下旬中共中央政治局會議釋出政策放寬訊號，實際變化及政策傳導仍需時，違約壓力因此仍可能會捲土重來。總體而言，中國債券市場反映了經濟增長乏力以及信心問題。

由於中國和全球的貨幣政策變化並不同步，中國企業在岸和離岸融資成本差距擴大，人民幣債券更佔優勢。（新華社資料圖片）

撰文 : 艾西亞（Alicia García Herrero） 法國外貿銀行亞太區首席經濟學家

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