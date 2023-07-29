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藉AI簡化工作 迎客製化新浪潮

評論 2023/07/29

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雖然標準化生產的商品大幅改善了人類的生活水平，但亦消滅了同一產品間的差異。在物欲被基本滿足的前提下，近年開始出現一系列實現客製化的工具，以滿足人們日益高漲的DIY需求。其中，由於人工智能（AI）簡化了大量工作，因此將成為推動客製化的一大助力。

除此之外，公司間的競爭亦會間接促成客製化加速出現，由產業新冒起的挑戰者以客製化用戶群，瓦解舊勢力的商業壁壘，反而令消費者受惠。

推動客製化軟件 消費者受惠

實現客製化的一大關鍵，在於抽象化（Abstraction）。以軟件編程為例，最早期的電腦，如美軍用於計算火炮彈道的ENIAC，需要工程師動手調整物理部件的電綫連接，才可以改變部分電路的功能，實現不同程序。因此，具備編程能力的人需要通曉不同領域的軟硬件知識，分工程度非常低，令編程人才陷入短缺。但在抽象化作為軟件產業發展的指導思想下，高階語言如Python開始出現，令一般軟件工程師不再需要理會軟件指令（如迴圈）如何在電晶體層面（即gate level）實現，大大降低編程難度。

在AI大行其道的今天，編程更進一步被簡化，變成用英文寫程式。數年前未有ChatGPT的時候，Github Copilot已經橫空出世，令軟件工程師可以用英文完成一段代碼。發展數年後，已變成ChatGPT的內置功能之一。在未來AI更少胡說八道的情況下，或許我們只需要理解程式設計的理念，而不用理會具體一段代碼如何實現目標功能，一如現時的Python工程師不用過多理會「binary code」（即電腦才讀得懂，由0和1組成的代碼）。

AI加快驗證芯片 設計難度降

在芯片設計領域，AI亦將顛覆許多生產環節。舉例而言，在設計芯片時，其中一個最耗時的工作就是驗證（verification），例如檢查電路設計是否與晶圓廠的生產技術匹配。此類枯燥重複的任務卻對芯片量產的良率影響巨大，因此，各大EDA（Electronic Design Automation，用於芯片設計的專業軟件）公司都紛紛推出用AI加速驗證過程的方案，如透過強化學習（reinforcement learning）的形式，用獎懲機制鼓勵AI以正確方式檢查芯片，提升流片效率。把更多工序外包予AI完成，將會進一步降低芯片設計的難度。當然，EDA軟件的使用授權十分昂貴，個人DIY小量的芯片不太可能有效攤銷軟件使用費。

在硬件層面，一些大公司亦在不遺餘力地推廣客製化的思想，最著名的當屬谷歌（Google）。早在2016年，Google便已推出Project Ara，即模塊化手機專案。在當初的構思，用戶可以自行購置不同的部件（如相機、處理器等），並以磁吸形式簡單地組裝自己的手機。然而，項目最終被中止，往後亦未有被重啟，原因可能在於成本未降至合理水平，令大部分消費者更傾向購買品牌廠的手機，而非如組裝電腦般自組手機。

摩托羅拉（Motorola）及LG亦曾推出基於其手機產品的可選配部件，如支援熱拔插（hot swappable）的相機模組，令用戶不必買新手機也可以大幅升級鏡頭性能，理念十分符合時下的ESG概念，相當環保。當然，亦屬於曇花一現和叫好不叫座的產品。

說回Google的部分，他們對於硬件客製化的執着卻未消弭。去年Google推出了Google Silicon計劃，目標在於令芯片設計愛好者可以生產出自己的芯片。透過與Global Foundries及Skywater等晶圓廠合作，Google把個人極難取得的晶圓廠PDK（Process Design Kit，製程設計工具包），放到開源平台供所有人調閱，令DIY群體更易設計出可以配合製程投產的GDSII文件。

當然，目前已開放的製程不是最先進的5納米或3納米等先進製程，而是180或130納米等成熟製程。若芯片設計在結合AI技術下變得一般人也可以輕鬆駕馭，而生產芯片的成本又微乎其微，客製化或許可以更進一步到芯片層面。

便利用戶動手做 DIY樂趣多

說到底，DIY不太可能取代標準化生產出的工業產品，畢竟成本仍將是大部分人最關注的指標。但客製化的樂趣才是最可貴之處，因此仍有一小部分人會繼續自製產品，一如不少人會自己種菜（而非在超市買），或是用3D打印機製造自己的模型（而非在網上訂購）。動手自己做亦是極具教育意義的事，太多理論上的知識未有動手落實的話，其實並不會成為個人認知基礎的一部分。

在AI簡化一連串軟硬件工序的今天，或許超級客製化的未來即將來臨。屆時，需要用的軟件可以自己編寫，需要用的硬件可以自己製造，令生活不再只有量產商品供選擇。

作者認為，當更多工序外包予AI完成，將會進一步降低芯片設計的難度。（新華社資料圖片）

撰文 : 王逸研 易方資本助理基金經理

欄名 : 評論

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