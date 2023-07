性別認同關注增 港宜多加重視

近年性別認同的議題愈來愈受到大眾關注,而隨着人們對誇性別認識不斷提高,更多人選擇公開自己的性別認同身份。不同世代的人、不同社會或宗教的群體、甚至個人,對於非傳統二元性別的人士觀感、理解和接受程度存有很大差異。

人們的看法多少反映了當地文化,而西方文化明顯地較為理解和接受性少數群體LGBTQ+(是由「女同性戀者Lesbian」、「男同性戀者Gay」、「雙性戀者Bisexual」與「跨性別者Transgender」的英文首字母組合而成,「+」表示其他更多的無限可能)。

傳統上,性別與嬰兒出生時的性別特徵有直接相關,以確定嬰兒的性別是男性或女性。很多時,人們把生理性別(sex)和社會性別(gender)看成相同意思,兩者有關連但概念是有分別的。其實,性別在方方面面反映了個人身份,但似乎大多數人並沒有特別考量,因為大家早已習慣對性別持有固有印象。

父母長輩 憂傳統價值觀瓦解

隨着愈來愈多媒體尤其是社交媒體和網絡上對相關議題的報道,人們開始把焦點放在性別討論上,讓大家明白性別其實是一個複雜的議題。但在香港,這議題卻從未受到大多數人所重視,他們也許認為這與自己或身邊關係密切的人士沒有直接關係。然而,我們都漸漸意識到性別議題並非簡單直接,一個人的身體、個人及社會維度之間的關係並不總是二元的。香港的LGBTQ+社群不斷增加,性別認同是非常個人的事且十分重要,可以與出生時的生物特徵一致或不一致。

我曾與不少香港朋友討論過議題,發現特別是為人父母和年長的一輩都對性別認同的題目感到困惑,怕它會破壞傳統家庭及宗教價值觀,他們也擔心孩子尤其是年紀較輕的安全。

英國曾經發生令人擔憂的性別認同事件,曾被視為這領域先驅的塔維斯托克性別診所(Tavistock Gender Clinic)爆出醜聞,並被英國國民醫療保健服務(NHS)下令關閉。診所曾向超過1,000名兒童或青少年(當中大多是未滿16歲)提供青春期阻斷劑治療,有的只是經過一次諮詢,卻帶來了難以估算的傷害。其時做法是因為這些兒童質疑自己的性別認同,而該診所的行為被視為未能保護兒童福祉。英國廣播公司記者漢娜.巴恩斯(Hannah Barnes)在《Time to Think:The Inside Story of the Collapse of the Tavistock's Gender Service for Children》書中就揭露了當中可怕的故事。

體育運動範疇 更顯爭議複雜

性別認同在體育運動的範疇中更是極具爭議和複雜的事情,爭論方向包括公平、包容和歧視;當中的核心問題是,應否容許運動員以其性別認同和可能獲得的優勢,而非其生理性別來參加體育競賽。國際奧委會的性別認同和性別差異的公平、包容和非歧視框架指出,運動員不會僅僅因為其跨性別身份或性別差異而被排除在外。但國際欖球理事會卻可能限制由男性轉為女性的跨性別球員參加女子組賽事;同樣,英國的體育委員會發出有關跨性別者參與國內體育運動包容指引提到,未能找到單一解決已知悉問題或令所有持份者滿意的方案。

院校致力營造 多樣包容環境

在討論性別認同時,我們很多時會使用一些代名詞,特別是我們經常聽到的多樣性和包容性。這在學校和院校中會更為明顯,它們都致力營造安全和包容的環境去滿足和支持所有學生的需求。有很多本地國際學校都採取了這樣的政策。本地學生和家長很快便注意到,在不少海外大學的申請過程中,大多都顯然地使用這類代名詞的字眼,在美國的大學申請系統和英國的大學聯招系統都可見這點。

無意識的偏見或多或少會影響我們如何看待性別認同的議題,而每個社會都存在着不同程度偏見。我們可能沒有意識到,自己在討論問題時未有適當考慮各個情況因而影響了判斷和決定,這往往導致最後的偏見和歧視。

▲ 近年性別認同的議題愈來愈受大眾關注,隨着人們增加對誇性別認識,更多人選擇公開自己的性別認同身份。圖為上周荷蘭阿姆斯特丹舉行的爭取LGBTQ群體平等權利遊行。(法新社資料圖片)