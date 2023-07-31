10萬人才勢推升住宅租金

香港政府公布「輸入人才計劃」，只要是屬於具備香港所缺乏的特別技能、知識或經驗的人士便能申請，預計今年年底將會有10萬輸入人才來港。他們將會令房屋需求急增，租金亦因此而被推升。

為了增強香港發展動能，香港

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