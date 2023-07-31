10萬人才勢推升住宅租金 地產版 2023/07/31 分享： 分享： 香港政府公布「輸入人才計劃」，只要是屬於具備香港所缺乏的特別技能、知識或經驗的人士便能申請，預計今年年底將會有10萬輸入人才來港。他們將會令房屋需求急增，租金亦因此而被推升。 為了增強香港發展動能，香港 ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 謝順禮 嘉興地產行政總裁 欄名 : 專家論市 最新專欄文章 更多 港島商廈成交穩 惟上半年遜預期 2023/07/28 港島商廈成交穩 惟上半年遜預期 北部都會 明日大嶼 土地稀缺 此情不再 2023/07/27 北部都會 明日大嶼 土地稀缺 此情不再 獅城狂加外國人買樓印花稅 是一種姿態 2023/07/26 獅城狂加外國人買樓印花稅 是一種姿態 疫後新常態 購物天堂何去何從 2023/07/25 疫後新常態 購物天堂何去何從 積極搶人才 樓市生力軍正在形成 2023/07/25 積極搶人才 樓市生力軍正在形成 火車 謝順禮 嘉興地產 沙田區 河畔花園 施政報告 印花稅 上車盤 豪宅 香港