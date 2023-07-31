識途老馬再披甲 中美管控爭分奪秒

齊國伐孤竹國，春天發兵冬天班師，季節不同了，景物變了樣，大軍迷失路上，齊相管仲心生一計：老馬之智可用也。遂找來幾匹老驥，任之走在前面，果然把部隊帶上歸途，是為「老馬識途」。

中美都有意管控分歧，但物換星移，不知路在何方之際，美國前國務卿基辛格（Henry Kissinger）重出江湖，以百歲高齡再度訪華；中國外交部人事風波亦告平息，中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅重任外交部長。

中美識途老馬重新披甲，萬里歸途始於腳下，現在必須爭分奪秒地走，因為天氣尚可的時間不多了。

外交部人事變 美媒出奇不熱炒

中國外交部人事地震，說不會影響外交工作是假的，歐盟外長原定7月訪華遭到推卻，看來也是因為這事，不過如今總算能把影響減至最輕。全國人大常委會上周決定，免去「神隱」近一個月的秦剛外交部長職務，重新任命去年底卸任外長、今年初升任中央外事工作委員會辦公室主任的王毅，兼任外長一職。

不管王毅再任外長是否只屬過渡安排，都有利在這重要關頭為中國外交注入確定性。王毅過去10年一直掌管外交部，部屬和外國政要都非常熟悉他，此時重任外長，對內對外都是一夥定心丸。

出奇的是，美國主流傳媒這次並未對中國見縫插針，似乎有意配合拜登（Joe Biden）政府對華接觸主調。美媒對秦剛「神秘失蹤」及其潛在衝擊的跟進，普遍不溫不火，興趣反正比「間諜氣球」或「新冠溯源」小得多。美國國務院發言人着力淡化事件，稱誰當中國外長是中國自己的事。國務卿布林肯（Antony Blinken）：「期望與王毅一如既往保持合作。」

中美外交現在需要提起精神趕上進度，最忌再次節外生枝。中美元首去年峇里會晤後，兩國關係原本有望新年迎春，怎料一個流浪氣球完全打亂了規劃。這次秦剛出了變故，顯然也為中美外交帶來阻滯，中美都需要事件盡快過去，讓工作恢復正常。

對話已到深水區 中美不進則退

中美重新接觸可謂已進入深水區，不繼續向前游就有往下沉的危險。美國國務卿、財長、氣候特使已先後訪華打招呼，下一個很大機會是商務部長。但中美能否就落實元首共識、協調宏觀經濟政策、買債、關稅、芯片、應對氣候變化，以至防範軍事衝突、台灣問題等範疇達成默契，目前仍是懸念。

這些問題牽涉太廣，期望一併處理並不現實，可是又環環相扣，難以完全分割考慮。更複雜的是，拜登政府還須面對共和黨為反對而反對的美國國內政治現實。美方近期宣稱與中國「不脫鈎」、「盡可能做生意」，但同時又打預防針，強調「毫不猶疑採取針對性行動」，既要又要。美方據報不打算邀請香港特首出席11月三藩市亞太經合組織（APEC）會議，顯然無助大局。

但中美當前這個緩和窗口轉瞬即逝，必須爭分奪秒把握。布林肯6月訪華時邀請了時任外長秦剛回訪美國，如今秦剛顯然去不了，但如果王毅順利成行，中國領導人親赴APEC峰會並與拜登會晤的機會也會增加，中美在11月底至12月中杜拜聯合國氣候大會上，亦有更大機會聯手領導世界減排。

氣候大會結果 或決定明年陰晴

這次氣候大會的結果對拜登似乎尤其重要。發展清潔能源、應對氣候變化是他當初的競選承諾，若中美今年底就此有所突破，就能成為拜登角逐連任的政績，同時為他尋求與中國保持接觸增添理據，拜登政府接下來亦會有較大空間，在貿易戰、科技戰等領域與中方交換交易。

相反，若中美到年底仍在蹉跎歲月，氣候大會繼續讓世界失望，拜登外交則乏善可陣，隨着美國大選周期明年進入大直路，美方對華更趨激進的壓力恐怕只會有增無減。

明年還有一大不可控因素，令中美有額外必要在事前形成默契，方能管控好分歧，避免意外發生，那就是台灣選舉。

台灣選舉預定1月中舉行，按目前形勢，國民黨侯友宜與民眾黨柯文哲若不聯合出選，民進黨賴清德便很大機會漁人得利。然而國民黨與民眾黨合作障礙很大，侯友宜民調落後柯文哲，組成「侯柯配」並不合適，「柯侯配」則國民黨無法接受。故這次選舉可能會是2000年連戰宋楚瑜互廝，讓陳水扁得以上台的翻版。

美國雖然心裏支持台獨，但絕不希望台獨觸發中國統一，更不希望為此和中國打仗，因此美方現時也很小心處理自稱「台獨工作者」賴清德，據報要求台方澄清後者早前「走入白宮就是政治目標」言論。

賴清德8月前往烏拉圭會過境美國，美方亦未安排官員與其會面，否則顯然會為台灣選舉發出錯誤訊號。只是這未有阻止共和黨為拜登政府挖坑，6名眾議員上周要求副總統賀錦麗（Kamala Harris）會見賴清德。可見中方一再敦促美方謹慎處理台灣問題，絕非無的放矢，實有必要。

如今「老朋友」基辛格來了帶話，獲國家主席習近平接見並設宴款待，也見到了美國在任官員見不到的中國防長李尚福；布林肯「老對手」王毅再任外長，兩人交手如此多回合已知己知彼，省去磨合時間，而中央外辦主任、外長集於一身也精簡了中方這邊行政架構，中美能否讓識途老馬加快導航，找出歸途？

伯恩斯紐蘭上位 各國都要小心

不管如何，中美打打談談、虛虛實實仍會是常態。7月中美國阿斯彭安全論壇，駐美大使謝鋒英語風趣回答尖銳問題，稱中國不怕競爭，但美方所講「競爭」並不公平，芯片禁令就像「逼人穿過時泳衣比賽但自己穿Speedo鯊魚衣」；同場中情局長伯恩斯（William Burns）竟爆在華重建諜網「有進展」，這不是向中國通水嗎？美國不是總說中國從事間諜活動嗎？怎麼說自己了？

伯恩斯剛獲拜登納為內閣成員，或意味華府會更重視情報（間諜）工作。還有，國務院上周宣布，拜登提名超級鷹派紐蘭（Victoria Nuland）出任常務副國務卿，接替退休的舍曼（Wendy Sherman）。對，紐蘭就是烏克蘭2014年顏色革命前一年，現身基輔向反政府示威者派曲奇那位，她時任歐洲事務助理國務卿。紐蘭來了！各位非西方、發展中國家，還有法國，小心！

▲ 中央外辦主任王毅再任外長是否只屬過渡安排，都有利在這重要關頭為中國外交注入確定性。圖為王毅（右）早前在北京會見美國前國務卿基辛格（左）。（新華社資料圖片）