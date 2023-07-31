維護國安沒「左右」之分 只有「必須」之責

國安法實施3年來，香港海清河晏、光風霽月，於是，有人認為香港不應繼續把重心放在維護國家安全上，否則會影響香港作為一個國際化城市的形象，影響外國投資者的觀感，令投資者心生畏懼、望而卻步。還稱，繼續強調維護國家安全的做法「太左」。

這種論調的背後，隱藏着一個錯誤的邏輯：維護國安必然打擊經濟，發展經濟必然要弱化國安，二者是矛盾的。如果人們同意這些觀點，必然掉入這個邏輯陷阱，給香港爆發下一波危機埋下伏筆。這是非常令人擔憂的論調！

正確的邏輯是：維護國家安全與發展經濟並不矛盾，國家安全、社會穩定，則投資風險小，生意才好做。任何一位安心做生意、不想介入政治的投資者，都毫無必要擔心香港國安法的落實和宣傳。只有某些心懷鬼胎的人，才會害怕國安法。

眼下，維護國家安全根本不存在「是左是右」的問題，只有「必須執行」的剛性要求和行為準則。

非矯枉過正 是「矯枉還在路上」

有人認為，某些政府官員、立法會議員「隨時強調國安法」，給人製造緊張氣氛，危害香港的營商環境。

持這種觀點的人忽視了一個基本的事實：香港回歸以來，國家安全方面放得太鬆，有些人完全不理會國家安全。在香港個別居民看來，回歸僅是把港英時代的旗幟，換成了中華人民共和國國旗和香港特區區旗，其他一切都沒有變。在某些外國人看來，香港是「無主之地」，對中國的主權完全可以不尊重。

中央愈是對港寬容，某些人愈是野心膨脹，2019年，有人竟然公開打出「港獨」旗號，暴力襲擊中聯辦大樓，侮辱國旗國徽；暴力襲擊並佔領立法會大樓，侮辱國徽區徽；公然請求美國政府制裁中國，並稱香港的遊行是「為美國而戰」；明目張膽地實施非法的「初選計劃」，企圖控制立法會，繼而推翻特區政權機構；肆無忌憚地煽動暴亂，蒙面黑衣暴徒橫行，把香港變成了火光沖天的戰場……

長期習慣了國家安全「不設防」的環境，對今天維護國家安全的做法當然會不習慣、不適應、不自在，某些人抓住細枝末節大做文章，這就不足為奇了！但法律不是「橡皮筋」，不可能時緊時鬆。法律是剛性的，自香港國安法生效的那一天起，就必須不折不扣地執行。

維護國家安全並非「矯枉過正」，而是「矯枉還在路上」。時下，香港在維護國家安全方面至少有3個方面的工作還沒有完成。其一，國家安全的宣傳教育還遠未到「深入人心」的程度，尚存在許多盲區。其二，「二十三條立法」的憲制責任尚未完成，維護國家安全依然存在漏洞。其三，新一屆區議會選舉還沒有完成，「愛國者治港」的原則尚未落實到基層治理當中。僅從這三個方面看，本港還沒有資格討論「矯枉過正」問題！

發展環境變化 國安要求更高

那些主張「弱化國安」的人，還忽視了一個重要的問題：中國的發展環境變了。

改革開放之初，以美國為首的西方發達國家並不認為中國的發展會對自身構成威脅，因而，願意與中國合作。但這些年來，隨着中國經濟實力增強，美西方以自己「發家史」來解讀中國，認為「國強必霸」，中國必然要搶奪他們的奶酪和地盤。盡管中國苦口婆心地解釋，並希望建立新型大國關係，但他們聽不進去。在某些西方政客看來，不管你有沒有「謀反之心」，只要你有「謀反的實力」，就可以給你扣上「莫須有」的罪名。這些年來，不管中國做甚麼、怎麼做、做得怎樣？美西方都說中國不對，都會找各種理由打壓圍堵中國。

但中國不可能為了取悅美西方而放棄發展的權力，中國已經失去了幾次工業革命的機會，不能再失去機會，中國必須朝着現代化的方向努力。這就是中國在新時代面臨的新形勢！

新時代、新形勢必然對國家安全有了新要求。國家整體上不斷加強國家安全，香港特區也不能置身其外。況且，「修例風波」的教訓警示我們，香港在維護國家安全方面是吃過很大苦頭、付出過慘痛代價的，再也不能犯同樣的錯誤，尤其需要隨時繃緊國家安全這根弦。在筆者看來，所謂「國安泛化」的概念，存在以下兩大誤區：

其一，把國安宣傳教育當成「威脅他人」。部分特區政府官員和立法會議員在有些場合談及維護國家安全，這是他們作為公職人員的本份，也是提醒人們做任何事情要守住這條底綫，不可踰越雷池半步，不能將此理解為用國安法嚇唬人，或以「政治正確」掩蓋自己能力不足。

其二，把維護國家安全與國際化對立。美國、英國都有維護國家安全的多部法律，比如英國2023年7月11日生效的《國家安全法案》規定，法院可基於保障國家安全，不進行公開審訊；內政大臣可禁止涉案者離開住所，或強制於某一住所，或禁止某些指定行為；針對外國勢力威脅活動，警方可採取無證逮捕、羈押等強制措施。但以上做法並無損於倫敦成為國際化城市，也沒有人指摘。為甚麼香港有人要把國安法與國際化對立起來呢？

經濟大招迭出 護國安未阻發展

那些主張「弱化國安」的人呼籲，特區政府要把工作重心放在發展經濟上。這給人以錯覺，似乎特區政府這一年只抓國安、不管經濟。這嚴重不符合事實！

一年多來，新一屆行政長官李家超和特區政府官員為拼經濟做了大量工作，出了不少大招、辣招、奇招。為撑住本地消費，在疫情結束後，特區政府又推出消費券計劃，符合條件的人士每人可領5,000元消費券；同時推出「開心香港」活動，吸引市民在本港消費。為吸引投資，李家超率團出訪中東、東南亞多國，向世界說好「香港故事」，吸引企業到香港發展，僅此次訪問東南亞三國，就達成33項合作備忘錄或協議。

為了推進香港融入國家發展大局，搭乘國家發展的快車，李家超和特區政府官員頻繁赴北京與相關部委對接，又與立法會議員一起到廣東三市考察，商談建立合作機制。為了吸引更多遊客來港，特區政府推出「你好！香港」活動，向國外和內地遊客免費贈送50萬張機票。為了吸引企業、吸引人才，特區政府設立了「引進重點企業辦公室」，推出了「高才通」計劃等。為了解決航空業、建造業等行業人手緊缺問題，特區政府實施「輸入外勞」計劃，擬輸入2萬名外勞……這些措施都是針對香港經濟復常過程中的關鍵環節，有的放矢，招招切中要害。

香港今年首季經濟增長2.7%，終止了連續四個季度的跌勢；同時，香港最新的失業率跌至3%，恢復至疫情前的水平。香港第二季經濟增長數據尚未公布，香港大學預測，香港第二季經濟有望增長3.8%，港大還上調本港全年經濟增長預測至4.6%。這些數據至少說明兩點：一是維護國家安全並沒有抑制經濟發展；二是特區政府推動經濟發展的措施是管用的。

十三屆全國政協副主席、中央港澳工作領導小組常務副組長、中央港澳辦主任夏寶龍今年4月考察香港時指出：「保國家安全，就是保『一國兩制』，就是保香港繁榮發展，就是保香港的民主自由，就是保香港全體居民的人權和根本福祉，就是保所有外國和內地來香港投資者的利益。」這段話非常深刻，需要人們認真領會。

維護國家安全促使大盤穩定，如果大盤不穩，其他一切都是海市蜃樓。在經歷了「修例風波」後，香港居民對護國安與拼經濟、保人權、惠民生之間的邏輯關係應該有更深刻的認識，應看到護國安的「必須」，正是為了守牢底綫，維護香港長久繁榮。

▲ 筆者認為，維護國家安全與發展經濟並不矛盾，國家安全、社會穩定，則投資風險小，生意才好做。（資料圖片）