10大軟硬技能 提升搵工競爭力 行政人員版 2023/07/31 分享： 分享： 【本報訊】香港失業率回落至逾3年半低位，4至6月失業率為2.9%，較3至5月下降0.1個百分點，而就業不足率降至1.1%。失業率繼續徘徊低位，上班族的轉工機會上升。 雖然機會高了，但好工仍然有很多人爭， ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 職場新知 最新專欄文章 更多 調查：半數企業採用AI 3項建議助員工適應 2023/07/20 調查：半數企業採用AI 3項建議助員工適應 調查：今年9成公司 擬加ICT從業員人工 2023/07/04 調查：今年9成公司 擬加ICT從業員人工 補習社3天工作搶人 每周收近百求職信 2023/06/28 補習社3天工作搶人 每周收近百求職信 創科成企業機遇 5優先事項助增長 2023/04/27 創科成企業機遇 5優先事項助增長 建AI人才發展戰略 培養合適員工轉型 2023/03/28 建AI人才發展戰略 培養合適員工轉型 職場技能 商業 設計 工程 軟件 採購 履歷表 就業