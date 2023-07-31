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10大軟硬技能 提升搵工競爭力

行政人員版 2023/07/31

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【本報訊】香港失業率回落至逾3年半低位，4至6月失業率為2.9%，較3至5月下降0.1個百分點，而就業不足率降至1.1%。失業率繼續徘徊低位，上班族的轉工機會上升。

雖然機會高了，但好工仍然有很多人爭，

...

欄名 : 職場新知

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