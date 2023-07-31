WhatsApp即時視像 分享短片最長60秒 行政人員版 2023/07/31 分享： 分享： WhatsApp又有新功能，Meta行政總裁朱克伯格（Mark Zuckerberg）在其Facebook公布，WhatsApp將推出「即時視像信息」功能，用戶可直接於對話中錄製及分享個人短片，短片時 ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 Google推追蹤器警報 偵測蘋果AirTag 今日 Google推追蹤器警報 偵測蘋果AirTag 迎戰三星新摺機 MIX Fold 3 下月登場 2023/07/28 迎戰三星新摺機 MIX Fold 3 下月登場 X.com域名印尼被禁 曾涉色情賭博 2023/07/28 X.com域名印尼被禁 曾涉色情賭博 Android版ChatGPT 下周開放更多地區 2023/07/27 Android版ChatGPT 下周開放更多地區 美研究所夥AWS 製人腦地圖治神經疾病 2023/07/26 美研究所夥AWS 製人腦地圖治神經疾病 科技行業 WhatsApp Meta 朱克伯格