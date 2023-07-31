Google推追蹤器警報 偵測蘋果AirTag

愈來愈多藍牙追蹤器誕生，如蘋果（Apple）AirTag、Tile等，原意是為了追蹤容易丟失的物品，但同時也成為不法分子犯罪的手法。為了應對相關問題，Google推出新功能，防範有心人士偷偷用

...