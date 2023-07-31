  • 27°C
香港時間 : 2023731日 (週一) 01:39
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
報章

要聞
評‧析‧天下
金融
中國
國際
投資理財
地產
港聞
政治
評論
行政人員
工商
副刊
置業家居
投資理財周刊
昔日新聞

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

Google推追蹤器警報 偵測蘋果AirTag

行政人員版 2023/07/31

分享：

分享：

愈來愈多藍牙追蹤器誕生，如蘋果（Apple）AirTag、Tile等，原意是為了追蹤容易丟失的物品，但同時也成為不法分子犯罪的手法。為了應對相關問題，Google推出新功能，防範有心人士偷偷用

...

欄名 : 科技新知

最新專欄文章 更多

WhatsApp即時視像 分享短片最長60秒
今日
WhatsApp即時視像 分享短片最長60秒
迎戰三星新摺機 MIX Fold 3 下月登場
2023/07/28
迎戰三星新摺機 MIX Fold 3 下月登場
X.com域名印尼被禁 曾涉色情賭博
2023/07/28
X.com域名印尼被禁 曾涉色情賭博
Android版ChatGPT 下周開放更多地區
2023/07/27
Android版ChatGPT 下周開放更多地區
美研究所夥AWS 製人腦地圖治神經疾病
2023/07/26
美研究所夥AWS 製人腦地圖治神經疾病
科技行業 AirTag Apple 產品 Google Android 藍牙 網絡通訊

上一篇文章

WhatsApp即時視像 分享短片最長60秒
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？