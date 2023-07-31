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白爛貓帶團遊秀茂坪商場 3大互動遊戲 送精美禮品

行政人員版 04:00 2023/07/31

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最近領展秀茂坪商場首次聯乘人氣巨星喵白爛貓舉辦「夏日大冒險」，即日起至9月10日，白爛貓會化身旅行團團長，率領好友臭跩貓、麻糬狗及那條魚搞鬼登陸秀茂坪商場，帶領粉絲遊歷各打卡位及互動遊戲區。多姿多采嘅旅程由「鯉魚門燈塔」展開，沿途會經過「秀茂坪交通安全城」等景點，途中更有3大互動遊戲區。只要喺指定商場或街市以電子貨幣消費滿$50，即可獲活動體驗券，包括商戶及貓酒店住宿優惠。

遊戲區包括「貓貓疊羅漢」、「神槌大力士」及「願貓上釣」，考驗大家嘅手腳協調能力、力量及速度；順利完成各遊戲並獲得印章，更可獲白爛貓精美禮品。另外，為慶祝8月8日「國際貓節日」，商場喺8月5及6日會預先慶祝及舉辦「寵物美容周末」，只要喺商場以電子貨幣消費滿$500，「喵星人」即可於秀茂坪商場外嘅流動寵物美容車免費體驗1次寵物美容，包括洗毛、修甲等。而8月初，一座5米高嘅充氣白爛貓亦會登場，跟粉絲們會面。

推廣期內，Link Up會員喺指定商場連續7日內，以電子貨幣累積淨消費滿$1,500或以上，仲可換領白爛貓縮骨遮㖭。活動詳情可【按此】瀏覽相關資訊。

本文轉載自《晴報

「願貓上釣」

撰文 : 黛安 消息特靈八卦公關

欄名 : 八卦名利場

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