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首位通訊界虛擬KOL現身 JOY-E化身少女科技達人

特約 00:00 2023/08/14

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甚麽是科技靈魂？作為全港通訊業界首位現身幕前的虛擬KOL，外型與性格亦與時尚少女無異的JOY-E（樂伊），是CMHK（中國移動香港）的虛擬品牌代言人，相信能為我們解答這個問題，並展現優質通訊連結嶄新科技帶來的無限可能。

都市人的生活離不開科技，JOY-E既是尖端科技的代表，也特別熱愛新科技，故有信心可成為最稱職的KOL，更熱切期待將通訊科技的發展趨勢、多元化產品與服務的最新資訊帶給公眾，一同在數碼新世代下化身「通訊科技達人」。

搜羅市場資訊  極速5G網絡盡握先機 

提到與通訊科技結緣，活潑好動的JOY-E直言，她的興趣很廣泛，除了運動、瑜珈、野餐、旅遊玩樂等動態活動外，她也有喜歡聽音樂、看電影和閱讀等文青的一面。同時，JOY-E又熱愛搜尋美食、到咖啡店「打卡」和享受美酒，對生活品味有一定追求。JOY-E認為，若想搶先嘗試新事物，高速度、低延遲及廣連接的5G網絡不可或缺，CMHK的極速5G網絡在當中擔當重要角色，讓她可藉此掌握各式最新潮流資訊。

「CMHK一向積極為網絡基建投放大量資源，擁有最多香港5G頻譜*，提供相當全面的本地5G網絡覆蓋，以至極速連線，促使其5G網絡領先市場的同時，更致力推動香港與大灣區智慧城市群的發展，為科技發展發揮重要的推動作用。」JOY-E欣喜地稱，這些優勢吸引她成為CMHK的客戶和「粉絲」，也樂於擔任第一位虛擬品牌代言人。

熱愛新科技的JOY-E，不但是CMHK的「粉絲」和客戶，更成為第一位虛擬品牌代言人。

漫遊服務全面  設專屬智慧生活APP

身為旅遊愛好者，JOY-E透露，復常後已急不及待安排了多個旅程，周遊列國，探索各個旅遊熱點的魅力所在。「旅遊時我會不忘在社交平台『打卡』，與朋友分享當地美景、美食和趣事。CMHK除了是『大灣區通訊專家』之外，亦是『漫遊專家』，覆蓋範圍超過300個國家及地區，最近更新增三大中東熱門地點，包括卡塔爾、阿聯酋及沙地阿拉伯，配合Day Pass漫遊服務，讓我無需更換手機SIM卡已可隨時上機，方便易用，正可滿足我的需要。」

JOY-E喜歡四處遨遊，對方便易用的漫遊服務十分重視。

JOY-E亦提到CMHK全方位智能生活App MyLink可靈活管理流動電話賬戶及服務計劃，方便繳費之餘，並可儲存積分，尊享不同優惠。「MyLink是一個全方位智慧生活APP，為我們提供豐富的生活訊息及智能生活應用小貼士。另外，進入MyLink元宇宙數字空間，我們可為自己打造獨特的專屬數字身份ID，於MyCity的特色街區中漫步，享受沉浸式數字生活。」

JOY-E指CMHK智能生活APP MyLink相當實用，從中獲得多元化的生活訊息和優惠。

添置智能家居用品  配備5G無線家居寬頻  

此外，要化身科技達人，又怎能不快人一步，盡早享受由科技結合時尚潮流建構的智慧生活？JOY-E分享個人經驗時稱，她最喜歡CMHK旗下智能家居品牌CMHK Home新推出的『智.健康』系列，早前購入ONE Home的智能跳繩及智能體脂磅，全面在家提升運動質量，以輕鬆管理健康。

喜歡在家Keep fit的JOY-E，最欣賞CMHK Home 推出的『智.健康』系列用品。

JOY-E除在家中keep fit之外，還喜歡煲劇及打online game。「我很多時候在家中都需要上網，對上網速度有一定要求，CMHK除了提供流動5G網絡，還有5G無線家居寬頻，一插即用，上網速度流暢穩定，無論觀看8K串流影片，同時間與家人共享網絡都完全沒有問題。」

JOY-E經常更新她的Facebook及IG帳號，發放最新科技潮流資訊。

若不想錯過通訊科技趨勢及生活資訊，記得追蹤JOY-E的社交媒體帳號。

Facebook：https://www.facebook.com/imjoye
Instagram：https://www.instagram.com/imjoy_e/

*詳情請參閱：bit.ly/44CQQ1E

 

（特約）

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