新鴻基地產「以心建家」 打造世界級地標 推動香港經濟穩步前行

香港經濟日報企業大獎頒獎禮2023：建設香港領先企業

新鴻基地產（下稱新地）扎根香港逾半個世紀，多年來憑着「以心建家」的信念，抱着建設香港的精神不斷求進，與香港同步成長。新地在創新意念及規劃上傾盡心思，發展多項國際級地標性項目，其住宅屋苑更成為港人置業安居的首選。新地是次獲頒「香港經濟日報企業大獎—建設香港領先企業」獎項，印證集團在項目規劃和物業質素方面均備受肯定。新地近年繼續積極投資香港，成功投得高鐵西九龍總站上蓋綜合項目及取得西九文化區藝術廣場大樓項目的發展權和營運權，隨後又投得旺角洗衣街商業項目，着力推動香港經濟穩步前行。

新地自1972年在港上市以來，旗下物業組合不斷壯大，當中包括住宅、寫字樓、商場和酒店等，其發展正好反映香港的轉變和經濟轉型。在60、70年代，新地興建了不少工業大廈；70、80年代經濟起飛，新地配合政府發展新市鎮，推出結合住宅和商場的大型項目，讓住戶享有更便利、優質的生活，例如在沙田發展全港首個「公共交通導向模式」（TOD）綜合項目—新城市廣場；時至今日，新城市廣場仍是香港人流最旺的商場之一。



聯動「維港門廊」 在西九龍開拓新地標



新地與港人一起應對不少挑戰，即使在艱難時期，仍對香港的未來充滿信心，例如1997年亞洲金融風暴時發展國際金融中心（IFC）第一期；在2000年環球科技泡沫爆破後發展環球貿易廣場（ICC）及IFC二期。2019年，新地成功投得高鐵西九龍總站上蓋的商業地皮，去年又投得西九文化區藝術大樓項目的發展權和營運權。以上兩個西九項目落成後，勢將與ICC產生協同效應，推動西九龍成為香港以至大灣區內集商業、零售、娛樂、文化藝術交流及交通配套於一身的樞紐。

▲ ICC吸引多間國際級銀行設立辦公室，在推動香港成為國際金融、商業及貿易中心方面，擔當重要角色。

公共交通導向發展 西九龍高鐵上蓋項目萬眾期待



新地擅長發展TOD大型綜合項目，ICC及IFC是集團的示範作，兩者分別位處港鐵機場快綫九龍站和香港站的上蓋，一直是跨國、內地和本港大企業設立辦公室的理想選址。就ICC而言，自落成以來，多家國際級銀行在該處設立辦公室，令其享有「垂直華爾街」的美譽，在推動香港成為國際金融、商業及貿易中心方面，擔當重要角色。

高鐵西九龍總站大型商業項目坐落本港唯一的高鐵站上蓋，更鄰近機場快綫和三條港鐵路綫，貫通全港、內地主要城市以至世界各地。新地已委託國際著名的扎哈‧哈迪德建築師事務所負責設計，會將項目打造成世界級的可持續發展及環境友善建築物，當中設有開放予公眾的戶外觀景台， 而一條長1.5公里的西九花園綠徑將把項目與佐敦、油麻地等區與西九海濱連繫起來。

新地亦於去年底成功以「建造、營運及移交」的合約形式，投得西九藝術廣場大樓項目的發展權和營運權。西九藝術廣場大樓是西九文化區不可或缺的一環，項目將提供甲級寫字樓及優質零售樓面，預期將大大加強區內的商業元素，亦會與毗鄰的ICC，以及正在興建的高鐵西九龍總站上蓋項目發揮協同效應，組成獨有的商業建築群。

▲ 高鐵西九龍總站發展項目將會打造成世界級的可持續發展及環境友善建築物。

旺角洗衣街新地標 夥MOKO創協同效應



新地除了持續擴大在西九龍的發展規模外，在中九龍的布局亦有突破性發展。新地在今年初成功投得旺角的「商業地王」── 洗衣街商業項目，它將會是繼ICC後，九龍區第二高的地標式商業大廈，連同鄰近的新世紀廣場，將成為旺角區最大型的地標式寫字樓商場組合，更是中九龍的商業、零售購物和旅遊消費核心。

新項目頂層設區內唯一的公眾觀景台，以及大量的綠化休憩空間；項目更設公共運輸交滙處，並透過接駁東鐵旺角站與周邊行人天橋網絡，將港鐵東鐵綫旺角東站和荃灣綫及觀塘綫的旺角站無縫連接，大大提高區內行人的通達性，同時為旺角帶來煥然一新的社區面貌。

融合創新科技與ESG元素 打造綠色住宅



近年，新地將可持續發展概念融入住宅項目之中，致力平衡發展與保育，同時加入不少智慧科技元素，為住戶提供更佳的服務。

以天水圍Wetland Seasons Park 和Wetland Seasons Bay為例，兩個項目均毗鄰香港唯一的濕地公園，建築團隊在設計及施工時採取了多項措施，盡量減低工程對生態環境的影響，並將項目融入周邊濕地公園的環境。兩個項目均採取階梯式設計，樓宇最多只有10層，並設有多條通風廊，外牆則以大地色調為主，以配合濕地自然環境。

物業管理方面，新地引入了智能化服務，為住戶締造結合自然生態（Green）、心康體健（Wellness）和智能居所（Smart）的健康生活模式。舉例說，Wetland Seasons Bay屋苑透過人工智能影像分析系統，讓住戶可透過手機應用程式，了解會所設施的使用情況，方便他們靈活安排時間。屋苑亦設有智能回收機並提供「回收儲分獎勵計劃」，積極推動住戶投入綠色生活。

▲ Wetland Seasons Bay（圖）與毗鄰的Wetland Seasons Park為住戶打造「Smart and Green Living」。

位於屯門兆康的住宅項目NOVO LAND，是新地在屯門區歷來最大型的住宅項目。為迎合新世代對健康生活環境的追求，項目將可持續發展、自然元素融入居住環境，是全港首個同時獲得三項國際級健康認證的住宅物業，包括《WELL健康社區標準™》預認證、《WELL健康建築標準™》Version 2預認證及Fitwel健康建築「二星級」認證，讓住客無時無刻都能享受「Wellness Living」。

此外，新地邀請了數十名本港藝術家，包括殿堂級藝術家，及多名年輕創作者，為NOVO LAND創作101件藝術品，包括壁畫、雕塑、中國藝術、數碼創作、裝置藝術等，為住戶打造獨一無二的藝術空間，提升他們的心靈精神健康。

▲ NOVO LAND是新地在屯門區歷來最大型的住宅項目，獲得三項國際級健康認證。

香港經濟日報企業大獎2023網站：bit.ly/HKET_Excellence_Awards

(特約)