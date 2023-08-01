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懷念 Madam Song

副刊版 2023/08/01

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在M+展出有關宋懷桂的時尚跟藝術展，也可視為一個中國特定時代的歷史記錄。現在充斥着各種教父教母，但以真正開天闢地式的貢獻而言，中國的時尚，即對時裝設計、騷場文化、名利場等西方時尚文化的中國引進，說宋懷桂是箇中的真正教母，的確沒有其他人可替代。

甚麼是傳奇，大抵如是。後來人稱為Madam Song的宋懷桂，成就傳奇的一個原因，也是因着她的生命及創舉，同時是時代變化的產物。但不能否定的，首先應是她的堅定不渝去爭取。說的是上世紀五十年代，當國門仍封閉，她主動寫信表達人民有和外國人通婚的權利，這才造就了她跟中央美院同學保加利亞留學生萬曼的跨國婚姻。今天回看，要結婚需驚動到周恩來總理確是不可思議，而她之後每個跟中國的交接點，看來也是象徵了中國不同時期的變化應運而生。

她所以稱作時尚教母，和她一手促成中國第一隊模特兒隊伍有直接關係。而那也是七九年之後，中國要宣告重新和世界接軌的開始，才有了Pierre Cardin在北京兩場劃時代時裝騷的出現。不要忘記，在三十多年後才出現中國超級模特，那個七、八十年代轉折，中國甚至沒有時裝設計的概念。

Pierre Cardin被其時媒體稱為來自法國的裁縫。四十年前，宋懷桂幫法國裁縫在北京飯店搞時裝展並不容易，因為沒有中國模特（此前在文化宮舉行的是用外國模特），她只能找和成衣製造行業相關的工人業餘來訓練。所以，在那個今天視為經典時尚一刻的騷場上，模特是來自染布場、紡織場的年輕職工。再然後，北京擁抱更大的開放與國際化，一家法式高級餐廳是個不錯的落腳點，才有了Maxim's的北京店。那個時代和人物確叫人懷念。

撰文 : 李照興

欄名 : 中國新呢

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