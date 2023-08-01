這次澳洲黃金之旅，除了成功完成十公里賽事外，還以個人最佳成績完成，的確可喜可賀，不過，旅程中的得着，還包括對大自然和生態環境有一種更深的體會。

遊澳期間，我們參加了數個一日團，除了參觀熱帶雨林，還有出海觀鯨。導遊清楚講解外，從她們的語調和身體語言，不難看出她們對大自然生態的熱愛，清楚明白到，生活在地球村裏的，不只是人類，還有天上、地上及海洋中的各種生物。

觀鯨活動，是最難忘的。導遊解說：「為了保護鯨魚，澳洲政府對於賞鯨制定嚴格法例，賞鯨船不可太接近鯨魚，最多只能接近到一百米。」另外，還加插了一點鯨魚的冷知識：「鯨魚奶十分高脂，差不多佔百分之五十。」Bonnie立即說：「那麼，應該很美味！感覺就在吃忌廉。」

她剛說完，導遊再說：「或許你們會認為，那麼高脂，豈不是很致肥。原因是，就算是鯨魚BB，亦需要極高能量維持每日所需，大家要知道，鯨魚是世界上最龐大的生物呢！況且，脂肪比例高令奶變得更濃稠，能令奶不易在水中溶掉，可讓BB容易飲用。」

常言道：「讀萬卷書不如行萬里路。」這次旅程，就像生態課一樣。Bonnie問：「我們平日飲用的牛奶有多少脂肪？」

我說：「全脂是百分之三點二，低脂是百分之二，而脫脂則近乎零。」她笑說：「相比鯨魚的奶，我們飲的全脂奶也不算太高脂吧！」我說：「你可以攝取脂肪的機會多着呢！而且，平日不建議飲用全脂奶，還因為奶品的飽和脂肪高，會令身體製造更多膽固醇啊！」友人說：「我們不僅在上生態課，還有營養課！」