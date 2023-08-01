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NASA推自家串流平台 標榜無廣告完全免費

行政人員版 2023/08/01

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串流平台競爭激烈，近日美國太空總署NASA竟然也進軍串流市場。NASA預告將推出新的影音串流服務NASA+，提供太空任務和天文知識影片，更以「不設廣告、完全免費、適合一家老幼收看」作招徠。

NASA表示

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欄名 : 科技新知

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