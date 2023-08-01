NASA推自家串流平台 標榜無廣告完全免費 行政人員版 2023/08/01 分享： 分享： 串流平台競爭激烈，近日美國太空總署NASA竟然也進軍串流市場。NASA預告將推出新的影音串流服務NASA+，提供太空任務和天文知識影片，更以「不設廣告、完全免費、適合一家老幼收看」作招徠。 NASA表示 ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 Twitter易名X 觸發微軟Edge詐騙警示 今日 Twitter易名X 觸發微軟Edge詐騙警示 Google推追蹤器警報 偵測蘋果AirTag 2023/07/31 Google推追蹤器警報 偵測蘋果AirTag WhatsApp即時視像 分享短片最長60秒 2023/07/31 WhatsApp即時視像 分享短片最長60秒 迎戰三星新摺機 MIX Fold 3 下月登場 2023/07/28 迎戰三星新摺機 MIX Fold 3 下月登場 X.com域名印尼被禁 曾涉色情賭博 2023/07/28 X.com域名印尼被禁 曾涉色情賭博 科技行業 串流 IT技術 美國太空總署 服務 Android iOS 紀錄片