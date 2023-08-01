Twitter易名X 觸發微軟Edge詐騙警示 行政人員版 2023/08/01 分享： 分享： 馬斯克（Elon Musk）將Twitter品牌名稱更改為X後，爭議不斷，不但被控訴品牌名稱重疊，網域名稱又被禁。近日外媒更發現，Twitter改為X後，觸發微軟（Microsoft）Edge反釣魚功 ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 NASA推自家串流平台 標榜無廣告完全免費 今日 NASA推自家串流平台 標榜無廣告完全免費 Google推追蹤器警報 偵測蘋果AirTag 2023/07/31 Google推追蹤器警報 偵測蘋果AirTag WhatsApp即時視像 分享短片最長60秒 2023/07/31 WhatsApp即時視像 分享短片最長60秒 迎戰三星新摺機 MIX Fold 3 下月登場 2023/07/28 迎戰三星新摺機 MIX Fold 3 下月登場 X.com域名印尼被禁 曾涉色情賭博 2023/07/28 X.com域名印尼被禁 曾涉色情賭博 商業 科技行業 媒體 品牌 社交平台 Twitter 馬斯克 Microsoft