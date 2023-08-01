  • 28°C
香港時間 : 2023801日 (週二) 02:02
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
報章

要聞
評‧析‧天下
金融
中國
國際
投資理財
地產
港聞
政治
評論
行政人員
工商
副刊
置業家居
投資理財周刊
昔日新聞

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

Twitter易名X 觸發微軟Edge詐騙警示

行政人員版 2023/08/01

分享：

分享：

馬斯克（Elon Musk）將Twitter品牌名稱更改為X後，爭議不斷，不但被控訴品牌名稱重疊，網域名稱又被禁。近日外媒更發現，Twitter改為X後，觸發微軟（Microsoft）Edge反釣魚功

...

欄名 : 科技新知

最新專欄文章 更多

NASA推自家串流平台 標榜無廣告完全免費
今日
NASA推自家串流平台 標榜無廣告完全免費
Google推追蹤器警報 偵測蘋果AirTag
2023/07/31
Google推追蹤器警報 偵測蘋果AirTag
WhatsApp即時視像 分享短片最長60秒
2023/07/31
WhatsApp即時視像 分享短片最長60秒
迎戰三星新摺機 MIX Fold 3 下月登場
2023/07/28
迎戰三星新摺機 MIX Fold 3 下月登場
X.com域名印尼被禁 曾涉色情賭博
2023/07/28
X.com域名印尼被禁 曾涉色情賭博
商業 科技行業 媒體 品牌 社交平台 Twitter 馬斯克 Microsoft

上一篇文章

NASA推自家串流平台 標榜無廣告完全免費
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？