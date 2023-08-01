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KFC鹹蛋黃金系列強勢歸來 回味3款極GOLD滋味 同場加映全新冰涼特飲

行政人員版 04:00 2023/08/01

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KFC「鹹蛋黃金系列」推出後廣受歡迎，黛安聽聞，呢個系列最近回歸KFC，包括鹹蛋黃金脆雞、鹹蛋黃金雞翼及鹹蛋黃金燒雞焗飯，大家可以一次過享受3款經典鹹蛋黃金滋味，畀大家盡情回味舌尖上嘅鹹蛋「極GOLD享受」呀！

濃郁酥香嘅黃金鹹蛋黃醬配合鮮嫩嘅炸雞／雞翼，食落每一啖都感受到黃金鹹蛋黃醬香氣；而鹹蛋黃金雞扒焗飯就用嫩滑多汁嘅燒雞扒加上黃金醬，配以芝士焗製，更新增輕量版畀大家選擇，真係好貼心。

其中「鹹蛋黃金雞翼拼盤套餐」及「鹹蛋黃金燒雞焗飯滿足餐」同樣只售$49起；想食得豐盛啲，又或者約埋朋友一齊分享，可以揀「鹹蛋黃金脆雞3人分享餐」，售價亦只係$189起。

歎完滋味嘅「鹹蛋黃金系列」產品，當然要飲番杯冰爽解膩飲品啦，KFC就為大家帶嚟全新冰涼特飲「黃金菠蘿茶梳打」，以菠蘿蓉、七喜及紅茶調配，貫徹黃金系列主題，粒粒菠蘿蓉更為飲品增添口感，梳打中嘅氣泡瞬間為味蕾帶嚟爽口和刺激嘅暢快感，大家一定要試下。

本文轉載自《晴報

鹹蛋黃金脆雞餐

鹹蛋黃金雞翼拼盤套餐

撰文 : 黛安 消息特靈八卦公關

欄名 : 八卦名利場

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