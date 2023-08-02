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老人肌少症

副刊版 2023/08/02

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老齡老化除了器官衰退、關節退化外，肌肉萎縮亦標誌身體功能衰退。眼耳體感等感應不靈，加諸肌肉無力、反應遲緩，若遇失衡情況，更易跌傷骨折，引致嚴重後果。上下肢肌力水平反映生活自理及活動能力，而老齡卻明顯日復日不斷消削肌力。究竟老齡如何影響肌肉？肌肉萎縮是不為也（主觀上不願意做）還是不能也（客觀上做不到）的問題？

除內臟包括心臟肌肉等不受意志控制外，軀幹四肢隨意肌能受主觀操控，亦可分為慢肌與快肌肌肉。脊髓前角的α運動神經元沿各神經綫，控制四肢百骸，並經常維持收縮以應付如保持姿勢，或快速收緊以作反應突然其來的任務。運動系統包括神經元及配搭不同肌肉類型，專注負責特定運動動作。

隨身體老化，神經細胞內自體運輸營養功能亦衰退，前述負責控制自主肌肉收縮的α運動神經元數目亦持續逐漸減少，現存的神經突觸會作出反應，聯繫失去神經支配的肌肉。神經元持續衰退消失，肌肉不斷失聯，而當中只有部分肌肉纖維能重新聯繫神經，而失聯的肌肉不斷萎縮，肌肉持續減少情況可想而知。

運動神經元與肌肉纖維聯繫原本有其特異性，即單一運動神經只連接單一種類肌肉纖維類。但衰老過程，肌肉與神經若再連繫，會發生神經元連接混雜種類肌纖維情況。結果引致非專一性肌力收縮情況，繼之影響肌力協調，及誤配身體已習慣的肌力張力及體感功能。

當然，現代生活追求到均衡營養，吸收到豐富蛋白，更能減少肌肉流失；中老年肌力訓練固然有其保存肌量功能，亦有助保存運動神經元及刺激肌肉增生發達。但若運動神經元數目開始遞減，阻力訓練亦有一定代償保存肌力數量作用。老人肌少症其實同是不能也，但某程度上亦是不為也問題。

撰文 : 盧文健 物理治療師、註冊中醫師

欄名 : 理療感悟

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