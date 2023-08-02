Prada × 中國女足

早前，Prada在內地宣布成為中國國家女子足球隊官方合作夥伴，為隊員提供正式場合和非正式場合的服飾，並隨即發放一眾中國女足球員穿上品牌白色恤衫、黑色西裝及皮鞋的團體照，帥氣十足，有種巾幗不讓鬚眉的氣勢。這個聯乘是罕有的漂亮，對雙方都有好處。先說對女足球隊形象：在中國，有國際級奢華品牌與整隊球隊合作，並不普遍，這證明在這品牌眼中，中國女足能承托國際水平的帥氣形象及品味，未來面向國際傳媒和觀眾，整體形象必能提升。

再說Prada，揀選中國女足是很聰明的決定：一、中國女足近年的表現令內地觀眾注目。二、時間剛剛好，今年女足世界盃就在宣布後十日於新西蘭和澳洲舉行。三、近年內地輿情有強烈的民族意識，在女足世界盃舉行之際，「#中國女足」必成熱搜，Prada亦會因此在熱議話題上分一杯羹。四、用「女性賦權」和「女性平等」的方式做營銷，深受內地受眾受落，Prada揀選了中國女足合作，跟「女性賦權」的旋律非常配合。五、很多國際品牌在過去幾年，曾在內地經歷過因代言明星的私德而無辜受牽連（例如：LV與吳亦凡），因此，品牌在內地用代言明星，現在是非常大的伏位。但相比之下，運動員形象比藝人或網紅健康和穩定得多，對品牌來說，可謂更安全可靠，且令人有眼前一亮的驚喜。

近年，很多國際奢華品牌在內地市場，基於很多無心之失，都有撞板經驗，隨着國潮的輿情興起，一個外國品牌能令內地市場滿意，已非常困難。今次Prada與中國女足合作，在內地製造了正面熱話，似乎做對決定。

忽發奇想，雖然香港市場小得多，但若時裝／服飾品牌想在本地製造令人Wow的效果，也可參照Prada做法。這也必能令港人鼓掌，畢竟，在支持香港運動員的情感上，無論甚麼光譜的香港人，都是同一陣綫的。況且，香港運動員也是值得支持的！