本地教育癥結 移民潮中再反思

筆者身邊有不少教育界的朋友，對香港近年出現的移民潮表示擔憂，皆因教育是受移民潮影響較為嚴重的界別之一。移民潮亦引發大家重新思考本地教育一直存在着的某些癥結，例如香港是否需要進行徹底「去殖化」？筆者曾聽到坊間一些有趣的觀點，希望在此與大家分享。

首先，讓我們談一談香港移民的歷史。香港是一座自由開放的城市，而「移民」對大多數港人來說，並不是一個陌生的概念。從耳熟能詳的「開埠」，中外人士開始經香港往來世界各地，隨後因戰亂有大批難民湧入香港，多年後又大批遷移海外；1997年移民潮再起，及後部分移民港人又回流香港；加上現今港府期望吸納外來人才，人口不斷往來流動已成為香港的常態。

營造可觀前景 挽留優秀人才

至於決定是「來」還是「往」和「留」，依筆者看，全屬個人的自由選擇和權利。考慮移居外地去尋找適合自己的生活，實乃合乎情理，就像筆者的父母，當年從內地來到香港，就是為了躲避戰爭。

至於筆者，雖在法國取得統計學博士學位後，有機會到當地一間化粧品公司面試，負責分析實驗室內的產品測試數據，但感覺這份工作一眼就能望到頭，發展空間有限。相比之下，當時香港的經濟發展更為明朗，也更具挑戰性及潛力，所以最終我選擇了回港發展事業。所以，香港在「移民潮」中的立身之本，在於發展的前景，有好的發展機會，自然能留住和吸引人才。

「去殖化」一詞，在愛國教育的討論中經常出現，源於社會上有觀點認為，殖民統治時期的教育仍對港人留有殘餘影響，不但阻礙本地愛國教育推行，也是港人出現身份認同問題的主要原因之一。而這些觀點，有一個頗為有趣的提議，就是「街道名去殖化」，即是要更換所有與殖民統治歷史有關的街名，例如英皇道、皇后大道等。假設將英皇道改名為「中山路」，是否便能激發愛國情懷，筆者不敢妄下定論。

雖然要實際執行這個方案難度並不大，但是還有其他影響，是我們不能不考量的。最直接的影響，就是更改街名會對市民出行造成不便。

發揮特區之長 服務國家所需

另一方面，筆者向來不贊同刻意模糊或略去香港曾被殖民統治這一史實，因為這段歷史的確存在，也是我們標榜香港為「中西文化交融」國際城市的客觀因素之一。筆者一直認為殖民統治歷史本身並不是愛國教育的障礙，關鍵在於能否引導學生全面、正確地認識和學習歷史。

筆者從來都不覺得香港被殖民統治是值得驕傲的事情，作為二等公民實際上是可悲的，但身為教育工作者，我們有責任根據史實，清楚教導學生歷史的起源和後來的發展，從而讓學生認識到民族需要自強，才不會被欺負。

至於香港的發展前景，依筆者看，以香港作為國際金融中心之「長」，服務國家所「需」，是未來的長期發展趨勢。要融入國家規劃，香港需要先了解國家最新的發展動向，思考怎樣可以成為國家內外循環其中重要的一環。

現今大國競爭劇烈，地緣政治環境也複雜多變，香港如要發揮國家雙循環發展的橋樑作用，就必需要多了解和明白國家對外的經貿政策，尤其是在英美國家以外的商機，例如東盟、金磚、一帶一路，以及上海經貿合作組織等，怎樣可以發揮好香港在「一國兩制」的優勢下，作為國家和這些東盟、金磚地區的超級中介人角色，肯定會為香港帶來不少商機。

▲ 作者認為移民對大多數港人來說並非陌生的概念，決定是「來」還是「往」和「留」，全屬個人的自由選擇和權利。（資料圖片）