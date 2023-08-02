社區健康義工 守護長者居家安老

社會上有一種資源，能夠支援社區內的長者管理健康，藉得好好運用，這裏所指的是健康義工。一般人也認識義工，究竟健康義工和義工有甚麼分別？

如看護陪覆診 記醫囑控病情

義工指任何人士自願貢獻個人時間及精神，在無償的情況下為他人提供服務，服務的範躊可以很多元化。當中有一些義工，接受過訓練，他們的服務範躊主要與對象的健康相關，我們稱這些義工為健康義工。

健康義工可以是醫療團隊其中一個重要的部分，他們在社區內生活，認識社區的人物和環境，能夠擔當多個角色，協助守護鄰里的健康，對於缺乏支援的長者，尤其重要。

健康義工可以作為區內長者的健康監察者，例如當天氣轉冷，他們會問候區內的獨居長者，和派發禦寒衣物。除此之外，健康義工因為擁有基本的健康護理知識，比一般義工更有能力了解長者會否因為天氣轉變導致現存的疾病變差、替長者查看藥物是否足夠應付、並詢問長者有否需要安排提早覆診。

健康義工亦可主動聯絡多天沒有外出的長者，了解他們是否出現了健康問題，並提供及時支援。

健康義工也可以擔當看護者的角色，例如他們可以陪同長者覆診，這種陪診並非單單安排交通和協助在診所內登記、陪同見醫生和取藥等事務，而是提供更具質素的陪診。健康義工因為認識其長者服務對象，能夠替長者清楚地向醫生表達或補充內容，使整個覆診過程更具效率。

另外，健康義工可以幫忙長者記錄醫囑，然後提醒和協助長者執行。一般長者也會有某程度的記憶力和理解力退化，未必能夠完全記得甚至明白醫護人員所吩咐的事項，健康義工在陪診之後，按醫囑協助長者正確用藥、鼓勵調整飲食和運動習慣、提醒下次覆診的日期和特別注意事項（例如覆診前接受空腹抽血）等，令長者能夠遵照醫療團隊的指示，對控制病情絕對有幫助。

平日，健康義工也可以為長者提供健康信息，留意長者的身體狀況（例如血壓、體重、四肢腫脹），萬一出現不尋常的徵狀便提醒長者及早尋求援助。即使是日常進行家訪、與長者閒談、甚至一起做伸展運動，也可以促進長者的身心健康。

提供充足支援 專業全面培訓

健康義工的角色，正好補足現時醫療團隊的工作，提升其成效，令長者在社區內得到更好的照顧。由於醫療工作環境愈具挑戰、醫護人員持續不足、社會對醫護人員的需求卻不斷上升，健康義工的參與，更見重要。

若然希望健康義工充分地發揮其角色，社會必須為他們提供充足的支援。首先，他們需要接受有水準的培訓，懂得基本的護理知識和技巧，擁有正確的義工服務態度，才可以有心有力地幫助有需要的人士。

筆者最近完成了一項研究，發現超過九成的健康義工認同，「有能力幫助有需要的人」是促使他們提供義務工作的原因。同時，超過八成的健康義工認為「缺乏相關護理能力和知識」、「面對感染風險」和「面對受傷風險」皆是他們提供義務工作的障礙。

由此可知，執行義務工作，並不能單靠一顆善心，擁有相關知識和保護自己的能力，也非常重要。目前，不少機構皆有為健康義工提供培訓課程，但這些課程的水準十分參差。有些課程因應社區服務需求改變，臨時為健康義工安排個別課堂講解相關題目，內容並不全面；另外一些課程並非針對健康義工而設計，只是將相同的內容一併向病人、家屬、照顧者及義工講解，並不會強調義工的角色、責任和注意事項；更有些課程並非由專業人士提供，其內容的準確性受到質疑。

一個有水準的健康義工培訓課程，必須是內容全面、有針對性和由健康相關的專業人士教授。

周詳考慮配對 鼓勵市民加入

除此之外，健康義工在提供服務的時候，需要得到所附屬的服務機構支援，作為他們的後盾，替他們解決技術問題和將複雜的個案向外轉介，尋求專業援助。與此同時，這些服務機構在配對個案的時候亦需要周詳考慮，才可以達至理想的結果。

曾經有一個案例，服務機構安排一位健康義工去支援一位獨居的臨終人士，由於這位健康義工並沒有相關知識，擔心自己幫倒忙，不敢接手這個案，輾轉安排之下，個案由另一位健康義工接手。可是，臨終人士不久便離世，身前得不到太多的支援，因為服務機構安排不理想而造成這個結果，實屬可惜。

健康義工是一種寶貴的社會資源，他們扎根在社區，看顧社區內的長者，守護他們的健康。筆者在大學推行健康義工培訓工作已經10年，培訓超過3,000名健康義工，見證不少守望相助的好人好事。社區在這方面的需求實在龐大，但是願意持續參與義務工作的市民卻不多，亦不斷有流失。

社會需要多宣傳和鼓勵大眾成為健康義工，並為他們提供足夠的培訓和支援，好好運用他們的能力，協助社區內的長者管理疾病，讓長者能夠持續在社區生活，毋須入住安老院舍，達至「居家安老」。

▲ 健康義工可以作為區內長者的健康監察者，例如當天氣轉冷，他們會問候區內的獨居長者，和派發禦寒衣物。（資料圖片）