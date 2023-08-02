「內交」走出舒適圈 渝港合作前景俏

立法會日前組團前往福建考察，個別議員之後更轉到安徽及山東了解當地創新科技的最新發展及政策措施。近年特區政府、政界及工商界的「內交」工作有增無減，反映了香港各界深刻認識到融入國家發展大局是香港發展的必由之路，既就香港高質量發展面臨的難點北上「取經」，吸收各省市的解決方案、成功經驗並在港應用，同時積極招資引才，吸引企業到港投資和上市，鼓勵人才來港升學和發展。

值得留意的是，香港各界的「內交」已經走出了「舒適圈」，再不局限於港人比較熟悉的粵港澳大灣區、「北上廣深」等大城市，重慶等省市也成為了備受關注的潛力市場。

港府訪問重慶 取得四大成果

早在今年5月，特區政府訪問重慶期間取得了四大成果。首先，兩地建立加強合作、優勢互補的共識，並落實渝港合作會議機制。其次，兩地同意在11個領域共同合作發展，包括「一帶一路」建設和經貿投資、金融、科技創新、物流、文化和旅遊等。第三，兩地共同簽署了三份合作備忘錄，涵蓋11個領域合作、渝港創新及科技合作，以及促進渝港兩地商貿交流和發展。最後，香港與重慶在旅遊方面也有很多合作空間。這些成果為渝港兩地合作提供強而有力支持，展現出美好前景和潛力。

隨着香港積極發展國際創新科技中心、重慶加速轉型升級，渝港兩地合作不僅限於傳統的外貿合作，也聚焦於創科領域，兩地的相互聯繫和合作可以實現共同高質量發展。

打造科技成果孵化熟化基地

創新科技及工業局局長孫東教授訪渝後提出，重慶的傳統工業以創新驅動升級轉型，符合香港發展創新科技產業的發展方向。重慶的科技產業也有相當水平，在智能製造、物聯網、人工智能等領域也有不少優秀的企業。這些企業與香港的科技企業進行合作，實現互補共贏，共同實現高質量發展。

筆者建議，渝港兩地可以協作打造科技成果專業孵化熟化基地，包括建立健全科技成果孵化熟化機制、協同打造園區、大力發展孵化熟化機構等，同時共同建立多元化的科技成果轉化引導基金，並完善風險防控機制。這些措施有助於促進兩地在科技創新領域的合作和交流，推動雙方在科技成果轉化方面的共同發展。

▲ 特首李家超（後右二）5月在重慶出席渝港高層會晤暨渝港合作會議第一次會議，與港澳辦副主任王靈桂（後左一）、重慶市委書記袁家軍（後左二）和重慶市市長胡衡華（後右一），見證《渝港創新及科技合作備忘錄》和《重慶市商務委員會與香港貿易發展局戰略合作備忘錄》的簽署儀式。（政府新聞處資料圖片）