Android地震警報失效 Google：僅作輔助服務 行政人員版 2023/08/02 分享： 分享： Google於2020年宣布，為Android手機推出地震警報系統，並指出會在地震發生前數秒發出警報。不過，近日BBC報道踢爆該系統在今年2月發生的土耳其大地震偵測失敗。其後Google發聲明解釋，表 ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 Sony預告解放PS5兩功能 支援杜比全景聲SSD加至8TB 今日 Sony預告解放PS5兩功能 支援杜比全景聲SSD加至8TB Twitter易名X 觸發微軟Edge詐騙警示 2023/08/01 Twitter易名X 觸發微軟Edge詐騙警示 NASA推自家串流平台 標榜無廣告完全免費 2023/08/01 NASA推自家串流平台 標榜無廣告完全免費 Google推追蹤器警報 偵測蘋果AirTag 2023/07/31 Google推追蹤器警報 偵測蘋果AirTag WhatsApp即時視像 分享短片最長60秒 2023/07/31 WhatsApp即時視像 分享短片最長60秒 科技行業 社會民生 地震 Android 科技軟件 Google 服務 土耳其