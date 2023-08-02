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Android地震警報失效 Google：僅作輔助服務

行政人員版 2023/08/02

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Google於2020年宣布，為Android手機推出地震警報系統，並指出會在地震發生前數秒發出警報。不過，近日BBC報道踢爆該系統在今年2月發生的土耳其大地震偵測失敗。其後Google發聲明解釋，表

...

欄名 : 科技新知

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