Sony預告解放PS5兩功能 支援杜比全景聲SSD加至8TB 行政人員版 2023/08/02 分享： 分享： Sony為PlayStation 5（PS5）開放新功能前，均會率先推出測試版予用家試用。近日Sony在官方網誌預告，在最新的PS5測試版本中，除了系統更新外，更將解放PS5主機兩項關鍵功能，包括杜比 ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 Android地震警報失效 Google：僅作輔助服務 今日 Android地震警報失效 Google：僅作輔助服務 Twitter易名X 觸發微軟Edge詐騙警示 2023/08/01 Twitter易名X 觸發微軟Edge詐騙警示 NASA推自家串流平台 標榜無廣告完全免費 2023/08/01 NASA推自家串流平台 標榜無廣告完全免費 Google推追蹤器警報 偵測蘋果AirTag 2023/07/31 Google推追蹤器警報 偵測蘋果AirTag WhatsApp即時視像 分享短片最長60秒 2023/07/31 WhatsApp即時視像 分享短片最長60秒 科技行業 電玩手遊 遊戲 Sony PlayStation 5 SSD 系統更新