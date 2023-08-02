香港麥當勞專業文憑頒授典禮 古天樂親賀222名餐廳總經理考獲資格

出嚟社會工作，講求學歷同經驗，即使以往讀書成績強差人意，但憑努力進修，總有出頭天。麥當勞宣布為旗下餐廳管理組員工開辦「管理發展專業文憑（資歷架構第5級）」課程，係本港飲食界首間開辦屬資歷架構第5級課程嘅企業，為員工提供與學士學位同等資歷級別嘅培訓課程。呢個課程為期30個月，內容圍繞餐廳管理專業，涵蓋7個單元，包括業務管理、人力資源、餐廳管理、顧客服務、生產品質管理等等，理論與實踐並重，每個單元都有考核評估，好認真㗎；今年更有222位餐廳總經理，完成修讀課程並成功通過考核㖭。

麥當勞噚日仲特別為佢哋舉行畢業禮，除咗香港麥當勞行政總裁黎韋詩頒發證書外，仲有資歷架構秘書處總經理黎英偉同一位「神秘嘉賓」到場㖭！原來就係身兼香港演藝人協會會長兼香港電影工作者總會會長嘅藝人古天樂，令一眾畢業生好興奮，古仔除咗親臨祝賀畢業生，仲鼓勵大家要保持信心同恒心做自己鍾意做嘅事，唔好怕困難同失敗，即使來自唔同背景、擁有不同教育程度，都可搵到自己嘅位置同目標，發光發亮。

黎韋詩都話，希望呢個專業認可資歷，為員工帶嚟成就感同歸屬感，等大家可以喺快樂嘅McFamily裏一同「麥麥」成長。

本文轉載自《晴報》

▲ 黎韋詩送紀念品給古天樂