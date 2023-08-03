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福倒是禍

副刊版 2023/08/03

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「還可去日本嗎？」「還可食魚生壽司嗎？」

這兩個是近日飯局中的熱門話題，大家對日本又愛又恨，極喜歡到日本旅遊大快朵頤的同時，亦極害怕福島核廢水排放危機，醫生絕對說不上是核專家，但也樂於在飯局中分享個人意見。

敵人包括已知和未知。已知的，當然是核廢水中包括碘-131、銫-134和銫-137，更清楚知道碘-131的致癌力度極高。從五十年代美國內華達州核試爆和前蘇聯切爾諾貝爾核事故後，經數十年的跟進，附近十五歲以下兒童患甲狀腺癌風險按接觸輻射分量而倍增（見註）；也知道這三類輻射物質半衰期（Half-life）長達數十年，換句話說，就是它們的殺傷力長久不衰、天荒地老。

未知的敵人更恐怖，就是核廢水下海後的動向。理論是下海後被稀釋隨水流漂到遠洋，但這是史無前例的劣舉，沒有任何科學證明或反證，專家不專家都是在猜測估計，會否因為核廢水密度（Density）較海水高而沉澱於海床，以致大量輻射積聚海底。若微生物長期吸取輻射物質後，再被小魚吞食，然後又被更大的魚吞食，會否在食物鏈上慢慢上移，最終又跑進人類體內。

第二恐怖的未知，是量與時間跟患癌風險的真正關係。海上散播大量核廢料是史上第一次，要探究其禍害便要在十數年到數十年後，才有較準確數據。這將會是世上最大型海上輻射散播對人類影響的研究，可惜相信參加者無一自願。

日本為求自保，把福島核電廠核廢水倒入大海是人類禍害，福倒便是禍！

註：Gilbert et al Radiation Research 2010, 17365：10

撰文 : 莫樹錦

欄名 : 醫筆稱心

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